Volvo「全新休旅XC70」實車現身！搭載1.5升渦輪油電不吃油可跑200公里

▲Volvo全新休旅XC70提前曝光！預計今年大陸首發。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo過去經典的旅行車XC70復活轉型成全新休旅，實車已在大陸工信部送測提前曝光，新車不僅擁有時髦的外型、不俗的車室空間，更搭載1.5升PHEV插電式油電，不吃油可跑200公里！

▲XC70將提供7人座版本。

全新 XC70 延續類似Volvo電動車的設計語彙，用來填補XC60、XC90中間的產品空缺，採用簡約卻不失未來感的線條。車頭設計近似於 EX90，但輪廓更為圓潤、線條更加柔和。類封閉式水箱護罩與兩側垂直排列的日行燈設計，打造出識別度極高的「雷神之鎚」家族面孔。

車尾部分，則採用全新水平貫穿式尾燈，加上兩側延伸上掠的直立燈條，讓整體車尾顯得更寬、更具科技感。中間「VOLVO」字樣直接嵌入尾門上方。從車身比例判斷，XC70 不排除將採3排座設計，提供更靈活的空間應用。

▲動力採用1.5升渦輪PHEV油電。

XC70依車型等級不同，配有19吋、21吋鋁圈可選，動力配置1.5升渦輪搭配插電式油電，採磷酸鐵鋰或三元鋰電池，純電續航力上看200公里，預計今年9月大陸首發，後續不排除進軍其他市場。