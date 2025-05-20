「大改款TOYOTA RAV4」真面目提前流出！超帥又霸氣發表倒數

▲第6代RAV4廠照意外流出！引起全球車迷討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

就在5月21日發表前夕，TOYOTA紐西蘭官方操作失誤，提前在社群平台釋出6代RAV4廬山真面目，這下可好了，已經引起全球車迷討論，新一代RAV4不僅超有型，且流出車型應就是霸氣十足的越野款！

官方意外流出RAV4廠照，雖然已經火速下架，但照片已經在網路瘋傳。第6代 RAV4 捨棄了行車型偏向都會風格的設計語彙，轉而導入更具肌肉感與銳利線條的外觀。前臉大面積黑色水箱護罩搭配貫穿式燈條，整體風格頗有「新世代 Land Cruiser」的影子。LED 頭燈採用銳利分離式設計，下保桿則加入金屬防護飾板，增添越野氣息。

▲下一代RAV4內裝同樣也有不少看點。

車身輪廓依然維持 RAV 經典的高腰線設計，但細節處更顯精緻與戰鬥感。車頂配置標準行李架，車色採用低調沉穩的消光灰，搭配黑化處理的輪圈與飾件，展現濃厚戶外風格，前方也與Prius、Crown作家族呼應，採用搶眼的C型頭燈組。

第6代 RAV4 預計將持續採用 TNGA-K 平台，因應全球節能趨勢，下一代RAV4預計以2.5升油電作為主力，採用第5代THS油電技術，同時也不排除升級更大電池容量的PHEV插電式油電。