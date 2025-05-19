ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

▲小米YU7確認5月22日發表！（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米YU7確認5月22日發表！（圖／翻攝自小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

缺席4月底上海車展的小米汽車，近日終於確認要在於5月22日晚間發表首款全新電動休旅YU7，其對手直接針對特斯拉Model Y而來，當地市場預估人民幣30萬起，折合新台幣133萬！

▲小米YU7確認5月22日發表！（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米繼SU7房車外，今年再度以YU7進軍電動車休旅戰場。

小米SU7電動車於大陸人氣力壓特斯拉Model 3，接下來首款電動車YU7更是來勢洶洶鎖定Model Y而來，這款車型被視為小米進軍電動車市場的重要一步，在挑戰特斯拉Model Y在大陸市場的領導地位 。

▲小米YU7確認5月22日發表！（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米YU7最大續航力能達到760公里。

小米YU7就技術規格上優於特斯拉Model Y不少，尺碼其4,999x1,996x1,600mm長寬高、尺碼達3,000mm，擁有比Model Y更好的空間優勢。

動力規格除了已知的300匹、391匹馬力，CLTC續航力提供670、750、760公里等表現，小米YU7近日還傳出將還有高達820公里的長續航版，也同樣壓制Mode l Y的719公里續航力，預計會在發表會帶來更詳細資訊。

YU7更提供多項的選配套件，包含數組的碳纖維套件、五花八門的鋁圈，飾板還有Hyper Autonomous Driving彰顯YU7特殊身分地位，玲瑯滿目的選配能為後續車主打造專屬個人風格，大陸市場預估價格落在30～40萬人民幣。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：小米SU7電動車TESLAModel 3Model YYU7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】金牛座男友

推薦閱讀

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

福斯電動車向「ID+數字」命名說掰！最便宜掀背明年開先例

福斯電動車向「ID+數字」命名說掰！最便宜掀背明年開先例

小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

最新文章

Honda中排量冒險跨界重機改款2025-05-19

福斯電動車向ID+數字命名說掰2025-05-19

小米「全新電動休旅YU7」預告發表2025-05-19

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車2025-05-19

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感2025-05-19

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版2025-05-19

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發2025-05-19

KIA最新電動福祉車英國首發2025-05-18

Land Rover7人座家庭休旅推雙特仕版2025-05-18

熱門文章

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見2025-05-18

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找2025-05-17

Land Rover7人座家庭休旅推雙特仕版2025-05-18

KIA最新電動福祉車英國首發2025-05-18

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版2025-05-19

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發2025-05-19

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感2025-05-19

TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸2025-05-13

三菱「多款重點新車」公開2025-05-12

相關新聞

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

全台電動車、充電樁比30:1　游顥爭取南投充電設施

全台電動車、充電樁比30:1　游顥爭取南投充電設施

讀者迴響

熱門文章

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見！外觀升級化身小一號E-Class

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見！外觀升級化身小一號E-Class

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366