小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

▲小米YU7確認5月22日發表！（圖／翻攝自小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

缺席4月底上海車展的小米汽車，近日終於確認要在於5月22日晚間發表首款全新電動休旅YU7，其對手直接針對特斯拉Model Y而來，當地市場預估人民幣30萬起，折合新台幣133萬！

▲小米繼SU7房車外，今年再度以YU7進軍電動車休旅戰場。

小米SU7電動車於大陸人氣力壓特斯拉Model 3，接下來首款電動車YU7更是來勢洶洶鎖定Model Y而來，這款車型被視為小米進軍電動車市場的重要一步，在挑戰特斯拉Model Y在大陸市場的領導地位 。

▲小米YU7最大續航力能達到760公里。

小米YU7就技術規格上優於特斯拉Model Y不少，尺碼其4,999x1,996x1,600mm長寬高、尺碼達3,000mm，擁有比Model Y更好的空間優勢。

動力規格除了已知的300匹、391匹馬力，CLTC續航力提供670、750、760公里等表現，小米YU7近日還傳出將還有高達820公里的長續航版，也同樣壓制Mode l Y的719公里續航力，預計會在發表會帶來更詳細資訊。

YU7更提供多項的選配套件，包含數組的碳纖維套件、五花八門的鋁圈，飾板還有Hyper Autonomous Driving彰顯YU7特殊身分地位，玲瑯滿目的選配能為後續車主打造專屬個人風格，大陸市場預估價格落在30～40萬人民幣。