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特斯拉打翻水壺就壞？真的這麼怕水？　專家揭維修成本真相

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

高雄一名女童在特斯拉車內不慎打翻水壺，遭Uber司機求償4萬1千元，引發網友熱烈討論，特斯拉的維修費是否真的如此「高貴」？對此，資深汽車媒體人葉毓中受訪時表示，單從座艙結構設計來看，電動車其實「沒有這麼怕水」，他研判若僅是約300c.c.的水不慎灑落在座椅或地板，「應該不至於造成這麼嚴重的傷害」。
▲資深汽車媒體人葉毓中分析特斯拉的維修費。（圖／合成圖）
▲資深汽車媒體人葉毓中分析Uber司機索討4.1萬特斯拉維修費是否合理。(圖／合成圖)

葉毓中指出，電動車與油車在底盤設計上差異很大，因電動車底部主要放置電池與高壓電線，因此確實比油車「物理上比較怕水」，但各品牌包括特斯拉都針對底盤做了防撞、防火與防水的強化設計。他也提到，過去曾有特斯拉車輛在積水道路上正常行駛的新聞，顯示其防水性能經過設計考量。

針對外界質疑4.1萬元是否為合理報價，葉毓中表示，目前資訊不透明，不確定這筆費用是因水影響所致，還是車主主動提出的維修要求。他指出，若車主自發進行預防性檢查或要求底盤完整檢修，也可能導致較高的維修報價。

但他認為，如果Uber司機認為車輛有受到損傷，可能會有維修費用產用時，應該是先留下對方的聯絡方式，等到確定車輛的損害範圍後，再跟對方求償，「而不是讓人有一種漫天要價，或是走到哪要到哪的感覺」。

他指出，特斯拉本身有相對透明的維修報告制度，後續應由車廠明確區分是事故造成損壞，還是其他因素，以釐清責任並進行求償，才能「讓事情和平理性落幕」。

他也提醒大眾不要因單一事件對電動車產生恐慌，因電動車在正常使用下維修機率與費用普遍低於油車，且因少了高溫引擎室，不易出現老化或脆化問題。他表示：「就像電風扇壞了不會修，只會換新的，電動車的馬達也是這種概念。」

不過他也點出一項潛在隱憂——一旦電池受損，特斯拉目前仍採整組更換，費用可能高昂，「不像有些品牌電池可分包更換，這是消費者購車前應留意的關鍵」。

關鍵字：特斯拉葉毓中Uber水壺維修費

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