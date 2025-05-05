地表最奢警車！杜拜出動「勞斯萊斯Cullinan」巡邏　價值破4千萬

▲杜拜全新警車勞斯萊斯Cullinan亮相。（圖／翻攝自Mansory）

記者閔文昱／綜合報導

以「全球最奢華警車隊」著稱的杜拜警方，再次刷新車迷與觀光客的期待。杜拜旅遊警察在2025年阿拉伯旅遊展（Arabian Travel Market）上，正式揭曉最新戰力——由知名改裝品牌Mansory操刀打造的Rolls-Royce Cullinan警用車，這輛全新警車不僅動力強悍、外型搶眼，還懸掛珍稀的單碼「9」號車牌，外媒估計總價值恐突破新台幣4000萬元。

綜合外媒報導，這輛Cullinan搭載升級後的6.75升V12雙渦輪引擎，最大馬力高達610匹，零百加速僅需4至5秒，極速可達278公里。外觀上則披上杜拜警隊經典的綠白塗裝，並大量採用碳纖維與鋁合金材質進行輕量化設計，車內也配備多組高科技螢幕與電子設備，功能堪比行動指揮中心，展現杜拜對高效執法與科技應用的高度重視。

值得一提的是，這輛Cullinan懸掛的是象徵身分與地位的單碼「9」號車牌。在杜拜，特殊號碼車牌可拍出天價，甚至超過車輛本身價值，像是在2023年的一場慈善拍賣中，車牌「P7」就曾拍得逾新台幣4億元，彰顯當地對於車輛與車牌搭配的奢華文化。

杜拜警方表示，這台Cullinan並非用來追捕罪犯，而是部署於哈里發塔（Burj Khalifa）、朱美拉海灘住宅（JBR）等觀光熱點，擔任旅遊執法與城市形象宣傳角色。旅遊警察部門主管Khalfan Obaid Al Jallaf強調，這類警車展現的不僅是安全，更是「我們在這，還很有型」城市宣示，將吸引無數觀光客駐足拍照。

事實上，繼先前導入Mansory改裝的Mercedes-AMG G63與Tesla Cybertruck後，Cullinan的加入讓杜拜豪華警車隊再添亮點，從Lamborghini、Ferrari到Bugatti等超跑車款，杜拜警隊持續以「炫富執法」策略結合觀光行銷，使城市治理與旅遊吸引力形成獨特而華麗的雙重優勢。