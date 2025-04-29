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【廣編】Honda All-new CIVIC e:HEV 電驅雙動能　汰舊換新價122.9萬元

Honda All-new CIVIC e:HEV 電驅雙動能汰舊換新價122.9萬元（圖／Honda提供）

【廣編特輯】

圖、文／Honda提供

Honda長期以來致力推動2050年「碳中和」品牌願景，積極發展電動化技術，並藉由e:HEV電驅雙動能系統實現性能與節能並存的駕馭體驗。CIVIC作為全球戰略車款，自問世以來全球累積銷售已突破2,800萬台，CIVIC e:HEV更憑藉優異的電驅雙動能技術榮獲全球13項大獎，廣受各界好評。Honda Taiwan 自導入CIVIC e:HEV電驅雙動能以來，憑藉結合2.0L直噴引擎，展現媲美3.5L V6動力的加速性能與優異油耗表現，以日製精湛工藝與歐規性能導向設計贏得消費者一致肯定，樹立電油轎跑性能車款新標竿地位。

此次改款導入全新設計的前保險桿、蜂巢式水箱護罩、鋼琴烤漆車門窗框飾條與18吋雙色消光灰切削鋁圈，增添運動化跑格氛圍，並新增深海藍車色，以低調沉穩展現獨樹一格的質感品味。車室部分延續歐規高質感鋪陳，頂蓬與ABC柱飾板改為黑色，出風口邊框以霧面處理，並增添前門飾板氣氛燈，進一步強化整體動感與細膩質感表現，另設置Type-C USB 端子提升車主便利性。在科技方面，Honda CONNECT智慧聯網系統新增線上訂閱與付款服務，符合相關條件車主可享最低每月99元優惠價格，讓車主輕鬆享有Honda前所未有的便捷移動科技體驗。

透過日本原廠支援，Honda Taiwan今日宣布All-new CIVIC e:HEV汰舊換新價122.9萬元，以更具市場競爭力的售價配置，進一步擴大e:HEV在台市場佈局，並於4月26日全台正式上市。為讓車迷朋友搶先感受 All-new CIVIC e:HEV人車一體的極致駕馭快感，Honda Taiwan 同步推出線上「CIVIC e:HEV 極速鍵盤手」活動，邀請網友挑戰手速！即日起至4/30止，在網頁上完成捕捉CIVIC e:HEV並留下預約試乘資料，即有機會抽中CIVIC e:HEV萬元購車金（限量5位）！歡迎廣大消費者即刻到官網了解更多。

關鍵字：HondaAll-new CIVIC e:HEV電驅雙動能汰舊換新

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