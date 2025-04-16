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搶先直擊／新一代「BMW 2系列轎跑」超帥　空間夠用、配備超滿豐富

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW 2GC轎跑搶先看！外型出眾，配備超滿、空間很夠用！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

今4月16日台灣汎德專為車主舉行的2系列Gran Coupe（2GC）VIP預賞，《ETtoday車雲》透過關係搶先為讀者親身直擊，2GC實車比廠照更帥、更好看，且配備豐富，搭配夠用的車室空間，豪華4門轎跑又多了1款新選擇！

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣首波將先提供220 M Racing Edition。

現場展示的為正在預售中的189萬220 M Racing Edition車型，對手直指賓士A180房車與CLA 200。外觀將運動感與時尚感完美融合，車身線條更加流暢，具有更明顯的Coupe跑車風格。前臉採用了最新的BMW家族式雙腎型進氣格柵，並導入X2車系的飾光水箱護罩（展示車並未搭載飾光水箱護罩），日夜間都有極高的辨識度。

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲美背線條最值得一看，襯托出2GC優雅的視覺美學。
車側與車頂線條與4門轎跑的造型相得益彰，營造出一種動感十足的視覺效果。後方的尾燈設計也延續了BMW獨有的L型光型，與X2同樣有立體感的視覺效果，精緻充滿未來感。

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲全面標配M版套件，具有M跑車懸吊、M強化剎車系統。

220 M Racing Edition誠意十足，配備一次給好給滿，外觀搭載M版空力套件，配上18吋M鋁圈、擾流尾翼等，另加上熱血的黑色套件、紅色M剎車卡鉗，給人滿滿的戰鬥氣息。

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲後座空間相當夠用，新一代車高縮減並不會給人明顯壓迫感。

新一代2GC強調具備更舒適的車室空間，車長增加185mm來到4,546mm，車寬1,800mm、軸距2,670mm維持不變，車高縮減14mm為1,445mm，而重點的車室空間，實際乘坐下，後座不因車高縮減而有明顯壓迫，在前座的標準坐姿下，後座膝部空間也游刃有餘，展現出4門轎跑比雙門車更好的空間運用。

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲配備給好給滿，均納入時下流行、實用配置。

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW 2GC（圖／記者徐煜展攝）

▲車內就屬跑車化座椅最吸睛，具備不錯的包覆度、舒適度。

承襲1系列滿配水準，2GC採用10.25吋數位儀錶，搭配10.17吋多媒體螢幕，內部採用最新的BMW Operating System 9系統，實際操作反應直覺、靈敏，且更具有360度環景、AR擴增實景導航、L2輔助駕駛科技，就算為入門的轎跑作品，配備也是相當豐富不輸高階車款。

車內也是滿滿熱血精髓的M版配置，M版跑車化座椅、M版三色縫線儀錶台、M縫線安全帶、M菱格紋光飾板等，給人優異的視覺、觸覺的饗宴。

動力與1系列120相同，採1.5升直列3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，最大馬力達156匹／24.5公斤米扭力，7.9秒能完成破百加速衝刺。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：bmw2系列Coupe2GC

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