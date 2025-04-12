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勞斯萊斯「櫻花超限量版」世上只有這1台！25萬針還原櫻吹雪

圖文／鏡週刊

對多數人來說，車是一種代步工具；對少數人來說，車是個人品味的延伸。但對這位日本車主而言，Rolls-Royce 為他量身打造的 Phantom Extended 特仕車款「Cherry Blossom」，則是一場童年記憶的重建工程。這輛全球僅此一台的專屬訂製車，並非為炫耀或展示而生，而是出自車主對於家族、成長與季節風景的深刻情感。他回憶起童年與家人共度的賞櫻時光，於是將這段記憶轉化為靜靜行駛在現實世界中的移動風景。

融合日本傳統刺繡技法與現代頂尖工藝，光是刺繡部分就耗時超過六個月。車頂的櫻花圖樣單就耗費三週時間製作，刺繡總針數突破25萬針。枝葉交錯層疊的視覺效果，是由一位工匠親手縫製並無縫銜接11片刺繡面板，從車尾一路延伸至後座上方，構成一氣呵成的動態畫面。

融合日本傳統刺繡技法與現代頂尖工藝，光是刺繡部分就耗時超過六個月。車頂的櫻花圖樣單就耗費三週時間製作，刺繡總針數突破25萬針。枝葉交錯層疊的視覺效果，是由一位工匠親手縫製並無縫銜接11片刺繡面板，從車尾一路延伸至後座上方，構成一氣呵成的動態畫面。

融合日本傳統刺繡技法與現代頂尖工藝，光是刺繡部分就耗時超過六個月。車頂的櫻花圖樣單就耗費三週時間製作，刺繡總針數突破25萬針。枝葉交錯層疊的視覺效果，是由一位工匠親手縫製並無縫銜接11片刺繡面板，從車尾一路延伸至後座上方，構成一氣呵成的動態畫面。

縫進心裡的針腳：25萬針刺繡還原櫻花飛舞

這輛「Cherry Blossom」的設計核心，是車主腦海中一幅不曾褪色的畫面——櫻花盛開、花瓣飛舞，父母與兄弟姊妹仰望著樹梢、笑聲與陽光交錯。為了讓這段情景具象化，Rolls-Royce 工匠團隊以 25 萬針刺繡技術，在車艙後座天花板上構築出一整株立體感十足的櫻花樹。不同於平面印刷或圖樣轉印，這套設計運用緞面刺繡技巧，以多層色線堆疊出光澤與陰影，讓花瓣在光線下呈現出細膩的層次感。

這次更首度導入立體3D刺繡技術，透過堆疊結構讓部分花瓣能夠「浮」於空間之中，具備實體觸感，甚至隨著車艙光影改變，產生類似花瓣在風中飄移的錯覺。車頂設計由11片刺繡面板無縫銜接，從車尾延伸至後座上方，一氣呵成地營造出坐在櫻花樹下仰望的感覺。那不是刻意浪漫，而是一種把「回憶的感覺」編織進車內空間的試圖。

「Cherry Blossom」是Rolls-Royce首度於車內導入立體3D刺繡。這些能感受到紋理觸感的立體花瓣，裝飾於隔屏牆面，與傳統平面刺繡所描繪的飄落花瓣形成鮮明對比。為此，品牌專家特別開發出全新刺繡技術，讓多層纖維線交疊堆疊形成自立結構。每一片花瓣皆由手工塑形，再根據車內照明角度進行個別配置，精準演繹出柔和陰影與細膩層次。

「Cherry Blossom」是Rolls-Royce首度於車內導入立體3D刺繡。這些能感受到紋理觸感的立體花瓣，裝飾於隔屏牆面，與傳統平面刺繡所描繪的飄落花瓣形成鮮明對比。為此，品牌專家特別開發出全新刺繡技術，讓多層纖維線交疊堆疊形成自立結構。每一片花瓣皆由手工塑形，再根據車內照明角度進行個別配置，精準演繹出柔和陰影與細膩層次。

「Cherry Blossom」是Rolls-Royce首度於車內導入立體3D刺繡。這些能感受到紋理觸感的立體花瓣，裝飾於隔屏牆面，與傳統平面刺繡所描繪的飄落花瓣形成鮮明對比。為此，品牌專家特別開發出全新刺繡技術，讓多層纖維線交疊堆疊形成自立結構。每一片花瓣皆由手工塑形，再根據車內照明角度進行個別配置，精準演繹出柔和陰影與細膩層次。

細節的延伸：從星空車頂到雨傘花影

「Cherry Blossom」的詩意並不只藏在天花板裡。細節延伸至整個車艙後半，包括後座車門的內飾面板與隔屏牆面，全都散布著刺繡花瓣，像是自然落下般，優雅卻毫不造作。Starlight Headliner 星光車頂上，星點之間穿插著櫻花盛開圖樣，讓人仰望時彷彿置身夜櫻樹下。所有圖樣皆根據光源方向、車內材質反射特性進行角度配置，並不是單一佈景，而是經過無數次試縫與調整的精密構圖。

就連車門內藏的訂製雨傘，也不放過細節：傘布內側繡上花瓣圖騰，從車內走入雨中，也能延續那場春日記憶。車外則採用 Arctic White 極地白搭配水晶漆處理，散發柔和光澤不搶眼卻充滿深度。車身手繪腰線由職人從後門起筆，滑過車側至車尾，線條末端悄悄收住一朵小小櫻花，就像一個不說出口的心意，藏在車體轉角之中。

車身塗裝則採用Arctic White極地白搭配水晶效果漆面，側身繪有手工描繪的細緻腰線（Coach Line），由後座車門起筆一路延伸至車尾，腰線末端更點綴一朵精緻櫻花，從內到外完整呼應賞櫻主題，以優雅姿態傳達Bespoke工藝的極致美學。

車身塗裝則採用Arctic White極地白搭配水晶效果漆面，側身繪有手工描繪的細緻腰線（Coach Line），由後座車門起筆一路延伸至車尾，腰線末端更點綴一朵精緻櫻花，從內到外完整呼應賞櫻主題，以優雅姿態傳達Bespoke工藝的極致美學。

車是空間，也能是紀念：一人專屬的賞櫻

這輛 Phantom Extended「Cherry Blossom」的創作歷程，橫跨三年，是車主與 Rolls-Royce 團隊長期對話、反覆打磨而來的成果。它是一段記憶的延伸、一份情感的雕塑，更是一種家族文化的低聲傳遞。車主期望它不只陪伴自己，更能像賞櫻傳統一樣，在未來成為家庭之間代代相傳的共同記憶。

在這個講求效率與速成的時代裡，「Cherry Blossom」彷彿在提醒我們：一輛車可以是紀念品，也可以是一個時間膠囊，把我們與某個季節、某段人生，永遠保存。它並不張揚，卻深刻。它不必發聲，卻足夠讓人在靜默中動容。

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關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯PhantomCherryBlossom櫻花汽車新車限量

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