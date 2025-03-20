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【廣編】HYUNDAI目標連續六年正成長　挑戰市佔新紀錄

▲▼HYUNDAI汽車,南陽實業,記者會。（圖／HYUNDAI汽車提供）

▲左起李鍾珉部長、金民護代表、南陽實業徐柏達總經理、南陽實業詹醒昇執行副總、Saemi Shin, General Manager。

圖、文／Hyundai汽車提供

Hyundai汽車南陽實業於3/19舉辦新春記者會，由徐伯達總經理率領南陽經營團隊宣布2025年度營運目標與產品計畫。2024年台灣新車市場較前年度下滑了 4%， Hyundai汽車逆勢成長，在台總銷售達22,682台，較2023年成長2.3%，市占率更創下4.95%的歷史新高紀錄，穩固品牌市場地位。展望2025年，Hyundai汽車設定更高目標，力拚銷售24,000台，挑戰連續六年正成長，進一步擴大市場版圖。為實現這一目標，Hyundai汽車將持續強化產品陣容，以創新設計與卓越性能的產品迎接市場挑戰。

今年度，三款重磅新車MUFASA、Santa Fe Calligraphy書法版與INSTER將陸續登場，Hyundai汽車也將在年底參加台北新車大展，屆時還會有更多車款與大家見面。

電動車普及，車主們對於電量不足的焦慮也增加。為解決這一痛點，全新電動車V2V（Vehicle-to-Vehicle）快速充電救援服務正式上線。

Hyundai汽車與Google合作，積極導入AI人工智慧技術，優化車輛技術診斷流程， Hyundai汽車透過AI技術建立高效車輛技術支援系統，涵蓋故障診斷、技術學習和服務優化。針對車輛故障數據建立案例庫，通過模擬與視覺化學習，幫助技術人員快速掌握知識，降低診斷錯誤率並縮短培訓週期，提升人員技術力。

關鍵字：HYUNDAI汽車南陽實業記者會

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