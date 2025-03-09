麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

圖文／鏡週刊

McLaren W1 代表的不僅是速度與技術的極致，更體現了英國超跑獨有的哲學與堅持。當世界其他超跑品牌紛紛將焦點放在極速競爭與誇張的造型上，英國人則更在意駕駛體驗的真實感，以及如何在極限性能與日常實用性之間找到完美平衡。McLaren，作為這種思維的最佳代表，讓 W1 成為了一款不僅讓人驚嘆數據，更能夠在實際駕駛中帶來感動的超跑。

冷靜思考後的極致動力

W1 搭載 4.0L V8 雙渦輪增壓引擎搭配電動馬達，綜效輸出高達1,275ps，但 McLaren 並沒有讓這款車單純成為「數據上的怪物」。相較於德國人執著於精密機械極限，或是義大利品牌崇尚激情與個性，英國超跑向來講究的是理性與技術並存。因此，W1 的最高時速被控制在 350km/h，並不是技術限制，而是刻意為之。極速的提升需要犧牲操控性與公路適應性，而 McLaren 認為，真正的駕駛樂趣，並不在於追逐極速，而在於人車合一的流暢感。這是一種典型的英式思維——不炫技、不浮誇，而是透過精密的工程與深思熟慮的設計，讓車輛在任何環境下都能展現最佳狀態。

後輪驅動，純粹駕馭的堅持

當許多超跑品牌開始採用四輪驅動，以求更快的零百加速與更強的循跡性時，McLaren 仍然堅持後輪驅動，這正是英國人對於「駕駛樂趣」的詮釋。在他們看來，超跑不該只是單純的性能機器，而是一台能夠與駕駛者建立深厚聯繫的工具。後輪驅動讓 W1 能夠保有McLaren 招牌的液壓動力輔助轉向系統，確保駕駛可以精準感受到路面的每一個細節。相較於四輪驅動帶來的穩定性，McLaren 更在意如何讓駕駛者感受到車輛的動態變化，這就是典型的英國工程哲學——理性但不冷漠，感性卻不失控。

▲後輪驅動讓 W1 能夠保有McLaren 招牌的液壓動力輔助轉向系統，確保駕駛可以精準感受到路面的每一個細節。

此外，後輪驅動的輕量化優勢也是 McLaren 的核心考量。四輪驅動系統雖然能夠在 130km/h 之前帶來更強的加速表現，但會額外增加 60-80 公斤的重量。在 McLaren 的思維中，「更輕」往往比「更快」來得重要，因為輕量化能夠提升整體操控表現，而非單純強化直線加速。這與許多義大利品牌喜歡用華麗設計與碳纖維打造「視覺輕量化」不同，McLaren 的輕量化是徹底的、從底盤到動態調校都考量到的工程結果。

智慧動力管理，讓速度服從駕駛

W1 的動力調校同樣充滿英國人的務實思維。擁有 1,275ps 的動力固然驚人，但 McLaren 並沒有讓這股力量毫無節制地釋放，而是透過電子系統進行精細控制。例如，一、二檔時，系統會自動限制扭力輸出，以確保抓地力，避免過度打滑導致動力流失。這樣的設計讓 W1 不僅能夠在乾燥的柏油路上狂奔，即使在濕滑的英國鄉間小路，也能提供穩定且可控的駕馭體驗。

此外，W1 具備多種駕駛模式，其中「Comfort 模式」的設定，正是英國人對「實用性」的重視。在這個模式下，V8 引擎輸出會被限制至 928ps，但電動馬達依然提供即時的油門反應，確保車輛在日常駕駛時不會過於暴躁，反而能夠維持順暢、線性的動力輸出。這樣的設定，讓 W1 不僅是賽道利器，更是一台能夠應對各種駕駛場景的全方位超跑。

▲相較於其他車廠一味追求速度極限，McLaren 更在意如何讓W1在動力、操控與實用性達到最佳平衡。

英國超跑哲學：平衡，而非極端

McLaren W1 不只是性能強悍的機械，它更是一款展現英國人獨特超跑哲學的代表作。相較於其他品牌一味追求速度極限，McLaren 更在意如何讓動力、操控與實用性達到最佳平衡。這並不意味著它妥協了性能，反而意味著它能夠在更多環境下，提供駕駛者真正的樂趣。

這就是英國人打造超跑的方式——不盲從數據，也不盲目迎合市場，而是透過精密的工程設計，讓車輛成為駕駛者的延伸。W1 不是一台只存在於賽道的猛獸，而是一台真正屬於駕駛者的機械藝術品，讓每一次駕馭，都成為值得細細品味的旅程。



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