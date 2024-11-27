ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

多圖／Mini 傳奇的過去與未來　小車也有大舞台！

圖文／鏡週刊

誰說小車沒有爆發力？Mini的故事正是一部「小車顛覆大世界」的傳奇！從蒙地卡羅賽道上的黑馬，到電影銀幕上的追逐明星，Mini不僅是一輛車，更是一種文化現象。今天，讓我們穿越時光，一同回顧Mini如何從一台省油代步車，演變為性能與個性兼具的汽車傳奇。

1959年推出的Mini Mark I是所有Mini故事的起點，至今仍被視為工業設計的經典之作。

由英國汽車公司（BMC）設計師亞歷克·伊斯哥尼斯爵士（Sir Alec Issigonis）主導開發，Mini的誕生旨在應對當時的石油危機，提供大眾一款經濟且節能的小型車。

提到Mini，你會想到什麼？那台靈活小巧、充滿個性的車型嗎？事實上，Mini的誕生有著深刻的歷史背景。1956年，因蘇伊士運河危機導致石油短缺，英國急需一款經濟實用的小型汽車來應對這場危機。於是，Alec Issigonis在1959年設計推出了第一代Mini，這款車以「四輪角落外擴」的獨特設計，成功在小車身中創造出最大化的內部空間，還帶來更好的操控穩定性。

Mini Mark I採橫置前驅、四輪極限外推設計，空間利用極佳，操控靈活、結構簡單耐用。

Mini Mark I採用了A系列引擎，這是BMC旗下的小型四缸引擎，排氣量848cc，最大馬力約為34匹。

Mini一經問世便以其靈活的操控與經濟實惠的特質迅速在市場上走紅，並成為60年代的象徵性車款。

Mini雖小，卻擁有令人驚艷的實用性。3米長的車身內，容納四名成人和行李綽綽有餘，成為當時家庭的理想代步工具。Mini搭載1.0升引擎，油耗低、維修便宜，非常適合中產階級和年輕消費者。當年的入門價格約496英鎊（相當於今天的12,000英鎊），以實惠價格提供實用且創新的設計，這也是Mini迅速走紅的原因之一。

Mini Cooper S在1964年因贏得蒙地卡羅拉力賽而名聲大噪。

▲Mini Cooper S在1964年因贏得蒙地卡羅拉力賽而名聲大噪。

Mini不僅適合都市生活，還在賽車界嶄露頭角。蒙地卡羅拉力賽以艱難的山路和多變的天氣著稱，是車輛操控性與駕駛技術的終極挑戰。1964年，英國車手帕迪·霍普柯克（Paddy Hopkirk）駕駛Mini Cooper S，在馬力不如其他對手的情況下，憑藉Mini輕巧的車身和優越的過彎能力，奪得冠軍，擊敗了眾多高馬力的跑車。Mini以「小而強大」的品牌精神震撼了賽車界，成功從家庭用車晉升為賽道明星。

1994年，BMW正式收購了Mini品牌，並在2001年推出了第一代全新設計的「Mini Cooper R50」。

2007年登場的「Mini Clubman」，以其更寬敞的內部空間與獨特的對開式尾門設計，吸引了追求實用性的用戶群體。

在Mini的悠久歷史中，有幾款車型成為經典。1959年誕生的「Mini Mark I」是Mini的開端，以其簡潔實用的設計贏得好評。「Mini Cooper S」因1964年蒙地卡羅拉力賽的勝利而成為傳奇。1994年，BMW正式收購了Mini品牌，並在2001年推出了第一代全新設計的「Mini Cooper R50」。這款車型成功結合了復古與現代的設計語言，徹底重塑了Mini的品牌形象。2007年登場的「Mini Clubman」，則以其更寬敞的內部空間與獨特的對開式尾門設計，吸引了追求實用性的用戶群體。

為了進一步擴大市場，Mini於2010年推出了首款跨界休旅車「Mini Countryman」。

性能迷心中的經典「Mini John Cooper Works GP」於2006年首次亮相，展現了Mini在運動性能領域的雄厚實力。

為了進一步擴大市場，Mini於2010年推出了首款跨界休旅車「Mini Countryman」。這款車在保留品牌經典設計的同時，提供更大的車身尺寸與多功能性，以滿足需要更多空間的家庭用戶與喜愛戶外活動的消費者需求。Countryman的發表標誌著Mini從小型車市場成功拓展至SUV領域，成為品牌多元化的重要里程碑。而性能迷心中的經典「Mini John Cooper Works GP」，則於2006年首次亮相，全球僅限量生產2,000輛，展現了Mini在運動性能領域的雄厚實力。

John Lennon曾擁有一台Mini，令其迅速成為潮流象徵。

1969年的經典電影《偷天換日》（The Italian Job）中，三台Mini Cooper上演的城市追逐戲碼令人印象深刻。

Mini不僅是車，更是文化符號。1960年代，Mini是搖滾樂團披頭四的最愛，John Lennon和Paul McCartney都曾擁有一台Mini，令其迅速成為潮流象徵。而在1969年經典電影《偷天換日》（The Italian Job）中，三台Mini Cooper上演的城市追逐戲碼令人印象深刻，不僅展示了Mini的靈活操控，也進一步鞏固了其文化地位。

Mini如今已發展到第五代，保持了圓形頭燈與八角形水箱護罩的經典設計，車身線條更加流線，整體更具現代感。

炫目吸睛的LED尾燈擁有3種個性化燈光模式。

五代Mini內裝呈現時尚風格。OLED 中控圓形螢幕直徑更達 24 公分。

全新車載系統 MINI Operating System 9，更提供多元豐富駕駛體驗模式，帶來全新沉浸式視覺與互動體驗。

內裝採用完全無動物來源的純素皮革。

Mini如今已發展到第五代，繼續傳承經典與創新。2023年發表的第五代Mini Cooper保持了圓形頭燈與八角形水箱護罩的經典設計，車身線條更加流線，整體更具現代感。內裝方面，Mini搭載了最新的Operating System 9，並配有直徑24公分的OLED觸控螢幕，營造出彷彿智慧型手機般的操作體驗。

新一代的Mini Countryman強化了在SUV市場的定位，擁有更寬敞的空間與剛毅的外觀，是城市家庭的理想用車。

▲新一代的Mini Countryman強化了在SUV市場的定位，擁有更寬敞的空間與剛毅的外觀，是城市家庭的理想用車。

動力方面，第五代Mini Cooper提供多種選擇，包括1.5升三缸渦輪增壓引擎的Cooper C（最大馬力156匹）與2.0升四缸渦輪增壓引擎的Cooper S（最大馬力204匹）。此外，Mini也推出了純電版本的Mini Electric，保留駕駛樂趣的同時，提供更加環保的選擇。新一代的Mini Countryman則強化了在SUV市場的定位，擁有更寬敞的空間與剛毅的外觀，是城市家庭的理想用車。

Mini的歷史是一部充滿創新與挑戰的成長故事，也是一部見證時代變遷的文化篇章。

▲Mini的歷史是一部充滿創新與挑戰的成長故事，也是一部見證時代變遷的文化篇章。

Mini的歷史是一部充滿創新與挑戰的成長故事，也是一部見證時代變遷的文化篇章。從經典的街頭小車到現代化的高性能車型，Mini始終以獨特的駕駛樂趣和個性魅力，吸引著全球車迷的目光，也必將繼續在汽車界閃耀。 


更多鏡週刊報導
【新車登場】不只駕馭快感，空間也翻倍？全新MINI Cooper五門掀背讓你每天都像在開派對！
【海外車訊】電動車也能這麼熱血？Mini JCW Electric帶你飆速新時代！
【海外車訊】更輕、更快、更強悍！Mini JCW電動版技術細節全球首曝。

關鍵字：鏡週刊Mini

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

特斯拉「全新Cybercab」現身歐洲！售價百萬有找　預計2026年上市

特斯拉「全新Cybercab」現身歐洲！售價百萬有找　預計2026年上市

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

多圖／Mini 傳奇的過去與未來　小車也有大舞台！

多圖／Mini 傳奇的過去與未來　小車也有大舞台！

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣！1.5升渦輪折合新台幣71萬

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣！1.5升渦輪折合新台幣71萬

「MG HS休旅」馬來西亞上市！只有1.5升渦輪折合新台幣94萬

「MG HS休旅」馬來西亞上市！只有1.5升渦輪折合新台幣94萬

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

最新文章

特斯拉「全新Cybercab」現身歐洲2024-11-27

BMW「大改款1系列」上市2024-11-27

多圖／Mini 傳奇的過去與未來2024-11-27

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣2024-11-27

「MG HS休旅」馬來西亞上市2024-11-27

「新年式TOYOTA RAV4」日本11月見2024-11-27

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了2024-11-27

TOYOTA湯爪皮卡澳洲本地左改右開賣2024-11-26

通用宣布凱迪拉克2026年加入F1賽場2024-11-26

Audi大改款Q5 Sportabck跑旅登場2024-11-26

熱門文章

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了2024-11-27

「新年式TOYOTA RAV4」日本11月見2024-11-27

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型曝光2024-11-20

TOYOTA湯爪皮卡澳洲本地左改右開賣2024-11-26

Lexus IS 300h新年式推新車型2024-11-26

BMW「大改款1系列」上市2024-11-27

Audi大改款Q5 Sportabck跑旅登場2024-11-26

TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」2024-11-26

通用宣布凱迪拉克2026年加入F1賽場2024-11-26

新一代TOYOTA Corolla將問世慶祝60歲2024-11-26

相關新聞

神鬼都會相助！命理師爆「中華隊奪冠密碼」：早藏在這2人命盤

神鬼都會相助！命理師爆「中華隊奪冠密碼」：早藏在這2人命盤

《周處除三害》王淨阮經天爆「原班底回歸拍續集」！　再掀抄襲爭議

《周處除三害》王淨阮經天爆「原班底回歸拍續集」！　再掀抄襲爭議

邵雨薇「2優點收服吳慷仁」爆結婚！　曾強押掛急診：是他救命恩人

邵雨薇「2優點收服吳慷仁」爆結婚！　曾強押掛急診：是他救命恩人

沈慶京傳「澳門輸光」賴賭桌不走　賭資疑成京華城案賄款

沈慶京傳「澳門輸光」賴賭桌不走　賭資疑成京華城案賄款

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

讀者迴響

熱門文章

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

TOYOTA湯爪皮卡車「澳洲本地左改右版開賣」！工程量巨大賣比美國貴

TOYOTA湯爪皮卡車「澳洲本地左改右版開賣」！工程量巨大賣比美國貴

221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感

221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

Audi「全新世代Q5 Sportabck跑旅車」登場！外型更帥科技大升級

Audi「全新世代Q5 Sportabck跑旅車」登場！外型更帥科技大升級

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366