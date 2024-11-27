多圖／Mini 傳奇的過去與未來　小車也有大舞台！

圖文／鏡週刊

誰說小車沒有爆發力？Mini的故事正是一部「小車顛覆大世界」的傳奇！從蒙地卡羅賽道上的黑馬，到電影銀幕上的追逐明星，Mini不僅是一輛車，更是一種文化現象。今天，讓我們穿越時光，一同回顧Mini如何從一台省油代步車，演變為性能與個性兼具的汽車傳奇。

提到Mini，你會想到什麼？那台靈活小巧、充滿個性的車型嗎？事實上，Mini的誕生有著深刻的歷史背景。1956年，因蘇伊士運河危機導致石油短缺，英國急需一款經濟實用的小型汽車來應對這場危機。於是，Alec Issigonis在1959年設計推出了第一代Mini，這款車以「四輪角落外擴」的獨特設計，成功在小車身中創造出最大化的內部空間，還帶來更好的操控穩定性。

Mini雖小，卻擁有令人驚艷的實用性。3米長的車身內，容納四名成人和行李綽綽有餘，成為當時家庭的理想代步工具。Mini搭載1.0升引擎，油耗低、維修便宜，非常適合中產階級和年輕消費者。當年的入門價格約496英鎊（相當於今天的12,000英鎊），以實惠價格提供實用且創新的設計，這也是Mini迅速走紅的原因之一。

▲Mini Cooper S在1964年因贏得蒙地卡羅拉力賽而名聲大噪。

Mini不僅適合都市生活，還在賽車界嶄露頭角。蒙地卡羅拉力賽以艱難的山路和多變的天氣著稱，是車輛操控性與駕駛技術的終極挑戰。1964年，英國車手帕迪·霍普柯克（Paddy Hopkirk）駕駛Mini Cooper S，在馬力不如其他對手的情況下，憑藉Mini輕巧的車身和優越的過彎能力，奪得冠軍，擊敗了眾多高馬力的跑車。Mini以「小而強大」的品牌精神震撼了賽車界，成功從家庭用車晉升為賽道明星。

在Mini的悠久歷史中，有幾款車型成為經典。1959年誕生的「Mini Mark I」是Mini的開端，以其簡潔實用的設計贏得好評。「Mini Cooper S」因1964年蒙地卡羅拉力賽的勝利而成為傳奇。1994年，BMW正式收購了Mini品牌，並在2001年推出了第一代全新設計的「Mini Cooper R50」。這款車型成功結合了復古與現代的設計語言，徹底重塑了Mini的品牌形象。2007年登場的「Mini Clubman」，則以其更寬敞的內部空間與獨特的對開式尾門設計，吸引了追求實用性的用戶群體。

為了進一步擴大市場，Mini於2010年推出了首款跨界休旅車「Mini Countryman」。這款車在保留品牌經典設計的同時，提供更大的車身尺寸與多功能性，以滿足需要更多空間的家庭用戶與喜愛戶外活動的消費者需求。Countryman的發表標誌著Mini從小型車市場成功拓展至SUV領域，成為品牌多元化的重要里程碑。而性能迷心中的經典「Mini John Cooper Works GP」，則於2006年首次亮相，全球僅限量生產2,000輛，展現了Mini在運動性能領域的雄厚實力。

Mini不僅是車，更是文化符號。1960年代，Mini是搖滾樂團披頭四的最愛，John Lennon和Paul McCartney都曾擁有一台Mini，令其迅速成為潮流象徵。而在1969年經典電影《偷天換日》（The Italian Job）中，三台Mini Cooper上演的城市追逐戲碼令人印象深刻，不僅展示了Mini的靈活操控，也進一步鞏固了其文化地位。

Mini如今已發展到第五代，繼續傳承經典與創新。2023年發表的第五代Mini Cooper保持了圓形頭燈與八角形水箱護罩的經典設計，車身線條更加流線，整體更具現代感。內裝方面，Mini搭載了最新的Operating System 9，並配有直徑24公分的OLED觸控螢幕，營造出彷彿智慧型手機般的操作體驗。

▲新一代的Mini Countryman強化了在SUV市場的定位，擁有更寬敞的空間與剛毅的外觀，是城市家庭的理想用車。

動力方面，第五代Mini Cooper提供多種選擇，包括1.5升三缸渦輪增壓引擎的Cooper C（最大馬力156匹）與2.0升四缸渦輪增壓引擎的Cooper S（最大馬力204匹）。此外，Mini也推出了純電版本的Mini Electric，保留駕駛樂趣的同時，提供更加環保的選擇。新一代的Mini Countryman則強化了在SUV市場的定位，擁有更寬敞的空間與剛毅的外觀，是城市家庭的理想用車。

▲Mini的歷史是一部充滿創新與挑戰的成長故事，也是一部見證時代變遷的文化篇章。

Mini的歷史是一部充滿創新與挑戰的成長故事，也是一部見證時代變遷的文化篇章。從經典的街頭小車到現代化的高性能車型，Mini始終以獨特的駕駛樂趣和個性魅力，吸引著全球車迷的目光，也必將繼續在汽車界閃耀。



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