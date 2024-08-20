BMW 530i M Sport　如何重新定義豪華與動感？

圖文／鏡週刊

如果你曾經幻想擁有一台既能滿足日常需求，又能在週末釋放駕駛激情的座駕，那麼全新BMW 530i M Sport可能正是你的不二之選。這台車在外觀設計上採取了剛柔並濟的路線，不僅保留了BMW 5系列一貫的優雅線條，還加入了更多的運動元素。

外觀上，BMW 530i M Sport帶有科技感的LED頭燈不僅在夜間提供了出色的照明效果，還為整個車頭增添了一絲未來感。再來是BMW經典的飾光水箱護罩，這是在後視鏡中一眼就能辨識出的標誌性設計。而那片全景玻璃車頂，不僅讓車內更加通透，也讓駕駛時多了一份與自然接觸的愉悅感。最後，C柱處的Hofmeister Kink窗框折角，這可能是BMW迷最津津樂道的設計之一，象徵著5系列傳承與創新的融合。

進入車內，全新BMW 530i M Sport的豪華感立刻撲面而來。首先映入眼簾的是懸浮式曲面螢幕，它無縫地融入了整個中控台設計，帶來一種現代感與科技感兼具的視覺效果。螢幕下方的頂級水晶中控套件，閃耀著低調奢華的光芒，每一個按鍵的觸感都經過精心調校，在操作時感受到前所未有的精緻與細膩。

座椅部分，雙前座的通風功能保證了長途駕駛的舒適性，不論是在炎熱的夏季還是寒冷的冬季，都能享受到最適宜的座椅溫度。座椅的材質選用了高級真皮，觸感柔軟，支撐力恰到好處，讓每一次坐入車內都像是進入了一個奢華的私人空間。

車內的Bowers & Wilkins頂級音響系統則將這種奢華感提升到另一個層次，無論是喜歡古典音樂還是現代流行，它都能提供最純淨的音質享受。除此之外，全車還配備了電動後擋窗簾與手動後側窗簾，在需要隱私時，可以輕鬆調整車內的光線。環繞在座艙四周的BMW環繞光幕，則透過細緻的光影變化，營造出一種優雅而不失動感的氛圍。

全新第八代BMW 530i M Sport採用新世代BMW TwinPower Turbo動力與48V高效複合動力科技，創造出258匹、400牛頓米的最大動力輸出，0-100km/h加速僅需6.2秒就能完成。

但真正讓這台車與眾不同的，是她的駕駛體驗。BMW 530i M Sport搭載了BMW TwinPower Turbo引擎與48V複合動力科技，帶來了258匹馬力與400牛頓米的扭力。對於一台中大型房車來說，這樣的動力輸出已經相當不錯了。0-100公里/小時加速僅需6.2秒，這意味著可以在任何時候享受到瞬間的推背感，無論是在城市的紅綠燈起步，還是在高速公路上進行超車，都游刃有餘。而且，這樣的動力並不會讓人感到負擔，反而是在駕駛過程中增添了一份樂趣與自信。

全新BMW 530i M Sport 豪華房車預售參考價/重點標準配備

BMW 530i M Sport：339萬元

重點標準配備：

– M Sport套件

– 光型變化智慧LED頭燈

– BMW飾光水箱護罩

– 全景式玻璃車頂

– M煞車套件(深藍色)

– M Nappa真皮平底方向盤

– BMW環繞光幕

– 懸浮式曲面螢幕

– BMW Operating System 8.5

– 車況抬頭顯示器

– AR擴增實境導航功能

– BMW手機數位鑰匙2.0

– 雙前座電動調整跑車座椅

– 雙前座通風座椅

– Bowers & Wilkins頂級音響系統

– 電動後擋窗簾含手動後側窗簾

– 豪華型四區恆溫空調

– 自動倒車輔助系統

– 變換車道輔助



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