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BMW 530i M Sport　如何重新定義豪華與動感？

圖文／鏡週刊

如果你曾經幻想擁有一台既能滿足日常需求，又能在週末釋放駕駛激情的座駕，那麼全新BMW 530i M Sport可能正是你的不二之選。這台車在外觀設計上採取了剛柔並濟的路線，不僅保留了BMW 5系列一貫的優雅線條，還加入了更多的運動元素。

俐落純粹的線條引擎蓋折線勾勒出充滿力量感的車頭線條，結合全新光型變化智慧LED頭燈與極具辨識度的BMW飾光水箱護罩

凸顯運動風範與大器氛圍的車身輪廓，搭配帥氣無比的M Sport套件、經典C柱Hofmeister Kink窗框折角與列為選配的豪華耀動套件，透過搶眼的銅色綴飾，為全新世代BMW 530i M Sport勾勒出融匯經典與旗艦風範的設計語彙

外觀上，BMW 530i M Sport帶有科技感的LED頭燈不僅在夜間提供了出色的照明效果，還為整個車頭增添了一絲未來感。再來是BMW經典的飾光水箱護罩，這是在後視鏡中一眼就能辨識出的標誌性設計。而那片全景玻璃車頂，不僅讓車內更加通透，也讓駕駛時多了一份與自然接觸的愉悅感。最後，C柱處的Hofmeister Kink窗框折角，這可能是BMW迷最津津樂道的設計之一，象徵著5系列傳承與創新的融合。

將旗艦級座艙思維重新解構，透過由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕搭配BMW座艙環繞光幕，營造出BMW引以為傲的駕駛者導向車艙介面，全新BMW Operating System 8.5更塑造出超越當代的無比智慧科技

Bowers & Wilkins頂級音響系統以及大幅強化座艙隱密與質感的電動後擋窗簾含手動後側窗簾，為530i M Sport鋪陳出過人的細膩座艙質感

進入車內，全新BMW 530i M Sport的豪華感立刻撲面而來。首先映入眼簾的是懸浮式曲面螢幕，它無縫地融入了整個中控台設計，帶來一種現代感與科技感兼具的視覺效果。螢幕下方的頂級水晶中控套件，閃耀著低調奢華的光芒，每一個按鍵的觸感都經過精心調校，在操作時感受到前所未有的精緻與細膩。

座椅部分，雙前座的通風功能保證了長途駕駛的舒適性，不論是在炎熱的夏季還是寒冷的冬季，都能享受到最適宜的座椅溫度。座椅的材質選用了高級真皮，觸感柔軟，支撐力恰到好處，讓每一次坐入車內都像是進入了一個奢華的私人空間。

車內的Bowers & Wilkins頂級音響系統則將這種奢華感提升到另一個層次，無論是喜歡古典音樂還是現代流行，它都能提供最純淨的音質享受。除此之外，全車還配備了電動後擋窗簾與手動後側窗簾，在需要隱私時，可以輕鬆調整車內的光線。環繞在座艙四周的BMW環繞光幕，則透過細緻的光影變化，營造出一種優雅而不失動感的氛圍。

全新第八代BMW 530i M Sport採用新世代BMW TwinPower Turbo動力與48V高效複合動力科技，創造出258匹、400牛頓米的最大動力輸出，0-100km/h加速僅需6.2秒就能完成

全新第八代BMW 530i M Sport採用新世代BMW TwinPower Turbo動力與48V高效複合動力科技，創造出258匹、400牛頓米的最大動力輸出，0-100km/h加速僅需6.2秒就能完成。

但真正讓這台車與眾不同的，是她的駕駛體驗。BMW 530i M Sport搭載了BMW TwinPower Turbo引擎與48V複合動力科技，帶來了258匹馬力與400牛頓米的扭力。對於一台中大型房車來說，這樣的動力輸出已經相當不錯了。0-100公里/小時加速僅需6.2秒，這意味著可以在任何時候享受到瞬間的推背感，無論是在城市的紅綠燈起步，還是在高速公路上進行超車，都游刃有餘。而且，這樣的動力並不會讓人感到負擔，反而是在駕駛過程中增添了一份樂趣與自信。

全新BMW 530i M Sport 豪華房車預售參考價/重點標準配備

BMW 530i M Sport：339萬元

重點標準配備：

– M Sport套件

– 光型變化智慧LED頭燈

– BMW飾光水箱護罩

– 全景式玻璃車頂

– M煞車套件(深藍色)

– M Nappa真皮平底方向盤

– BMW環繞光幕

– 懸浮式曲面螢幕

– BMW Operating System 8.5

– 車況抬頭顯示器

– AR擴增實境導航功能

– BMW手機數位鑰匙2.0

– 雙前座電動調整跑車座椅

– 雙前座通風座椅

– Bowers & Wilkins頂級音響系統

– 電動後擋窗簾含手動後側窗簾

– 豪華型四區恆溫空調

– 自動倒車輔助系統

– 變換車道輔助


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關鍵字：鏡週刊BMW 530i M SportBMW530i M Sport

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