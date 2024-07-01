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「剎車不良」疑慮大車滿街跑　專家揭真相

台灣車輛產業創新協會秘書長王冠翔指出，車商會提供「代表車」供專業檢驗單位測試，但實際量產上路大型車規格未必與其相符。（圖／黃鵬杰攝）

▲台灣車輛產業創新協會秘書長王冠翔指出，車商會提供「代表車」供專業檢驗單位測試，但實際量產上路大型車規格未必與其相符。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近年來聯結車事故件數與死傷人數不斷上升，被質疑未落實車輛剎車系統的規範有關。台灣車輛產業創新協會秘書長王冠翔指控，財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）並未落實法規，沒有把審驗報告交付給監理單位，以致監理人員在驗車時抓不到重點，根本沒有對聯結車的剎車系統把關，導致有剎車不良疑慮的大型車滿街跑。

專家透露，目前車安中心提供的審驗報告資訊過於簡陋，以致監理人員無法檢驗聯結車的剎車系統是否與「代表車」的規格相符，行車安全潛藏不少風險。（示意圖／翻攝自交通安全入口網） 

▲專家透露，目前車安中心提供的審驗報告資訊過於簡陋，以致監理人員無法檢驗聯結車的剎車系統是否與「代表車」的規格相符，行車安全潛藏不少風險。（示意圖／翻攝自交通安全入口網） 

王冠翔指出，政府對聯結車等大型車輛的規範，除了車頭與子車的剎車防鎖死系統外，還有其他保障安全的零組件。小型車的剎車動力採用油壓系統，聯結車則為氣壓系統，因此需要有儲氣筒、分泵等零件，聯結車在連續剎車後系統中可能產生「氣結」，讓剎車動力無法順利傳輸，因此需要加裝快放閥；另外，在車頭與子車連接與分離時，必須有駐車閥以防車輛滑動。

王冠翔說，打造車體的業者在生產新車型前，會提供「代表車」供各地的專業檢驗單位測試，再將結果送交車安中心，書面審核符合法令規範後發放審驗報告；等到業者實際把量產車交給車主，因為分泵規格、儲氣筒容量、防剎車鎖死系統種類，搭配氣囊式或鋼板式避震等零組件的規格不同，都可能大幅度影響剎車的作動次數、時間與距離，所以每輛車的規格都應與車安中心的審驗報告相符，才能核發行照。

他透露，目前實務上，車安中心僅提供二項的報告，其中一頁是車籍資料，另一頁則為「代表車」前、後、左、右的四張照片，因為無法完整呈現車上整體的剎車系統應該具備哪些零組件，造成了資訊的斷點，讓監理人員無從驗起。「為了其他用路人的生命財產，也為了駕駛自身的安全，車主不應為了省這些費用而漏裝法規要求的零組件。」王冠翔說，煞車分泵、儲氣筒、駐車閥、快放閥等零組件總價大約新台幣1萬元，比較昂貴的ABS（車輪防鎖死煞車系統）、EBS（電子式煞車控制系統）需10多萬，車主實在不應該為了省這些錢而忽略了安全規範。

立委蔡易餘表示，事實上，現在很多大型車的實際煞車系統跟檢驗報告所要求的煞車系統不一致，他在去年曾主持多次協調會，最後做出結論，要求未來出廠的車輛都必須要加註7個項目，包絬使用碟煞或鼓煞、電子防鎖死控制單元種類、煞車分泵、儲氣筒容量、駐車閥、快放閥以及懸吊系統種類，以利後續監理單位查驗。

立委蔡易餘2023年舉辦多次公聽會，邀集學者、專家與業者討論如何精進大型車煞車審驗程序。（圖／蔡易餘辦公室提供） 

▲立委蔡易餘2023年舉辦多次公聽會，邀集學者、專家與業者討論如何精進大型車煞車審驗程序。（圖／蔡易餘辦公室提供） 

蔡易餘日前在質詢交通部長李孟諺時也指出，現在的科技可以克服大型車輛因為前、後車的慣性而剎不住的問題，而車輛安全審驗的管理辦法也逐年改進，但過去有些車輛依當時的法規檢驗合格，或是車廠沒有依檢驗合格的規格幫車主如實安裝，造成車輛沒有辦法馬上停下來。他建議，政府可以比照內輪差的示警系統與視野輔助系統，編列預算協助車主升級剎車系統，達到符合法規的規格，也保障駕駛與其他用路人的安全。

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