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裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛

MG品牌重返台灣市場2年，就擊敗本田CR-V、福特KUGA等常銷國產中型休旅奪冠。

▲MG品牌重返台灣市場2年，就擊敗本田CR-V、福特KUGA等常銷國產中型休旅奪冠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年台灣車市最大黑馬，莫過於裕隆集團旗下，由中華汽車國產化的英倫品牌MG，短短兩年擊敗本田CR-V、福特KUGA等中型休旅常勝軍，震撼國內車市。本刊調查，在大家長嚴陳莉蓮力挺下，MG靠著「歐洲設計、高性價（CP）與大滿配」三大策略異軍突起，本週四（13日）又將推出電動車款MG4，能否帶動另波銷售浪潮，各界關注中。

嚴陳莉蓮小檔案
年齡：60歲
現職：裕隆集團執行長、裕隆汽車董事長、中華汽車董事長、裕日車董事長
家庭：夫嚴凱泰（歿），育有1女（Michelle）1子（John）
經歷：女籃國手；裕隆男籃、台元女籃領隊；中華職籃董事長；中華汽車、台元紡織董事

「我們將持續研發新車型，繼去年推出全新菱利電動車後，今年第四季將推出大改款菱利商用車；最受市場喜歡的MG品牌也將推出全新電動車。在多品牌策略布局下，今年有機會再創佳績。」上（5）月底，裕隆集團大家長嚴陳莉蓮以中華汽車（簡稱中華車）董事長身份在股東會信心十足地說。

本刊調查，去年適逢裕隆集團70週年，走過防疫險陰霾，集團總獲利創下嚴陳莉蓮接棒5年來最佳成績，今年也好消息不斷，旗下自主品牌納智捷交由鴻華設計開發的首款電動車LUXGEN n7開始交車，並於4、5月連續2個月超越電動車龍頭特斯拉，奪下國內最賣電動車款寶座。「6月開放第2波接單，可望達成年銷上萬台的目標。」嚴陳莉蓮說。

在中華車股東會上，嚴陳莉蓮特別點名的MG品牌更是異軍突起，20年前曾一度登台又撤出，重新登台不到兩年時間，就擠進國內車市前6強，今年前5個月銷量逾萬台，最熱銷的HS還一舉奪下中型國產休旅車款冠軍，前5月累計銷量僅次於和泰車旗下兩大休旅神車Corolla Cross與RAV4，成為撼動車市的大黑馬。

裕隆集團邁向70週年，嚴陳莉蓮去年交出接棒5年最佳成績單。

▲裕隆集團邁向70週年，嚴陳莉蓮去年交出接棒5年最佳成績單。

「長年熱銷的中型國產休旅本田CR-V、福特KUGA都被HS擠下，連和泰車都感受MG品牌的壓力。」資深車業人士不諱言地說。

這也是裕隆集團，繼中華三菱Lancer、Nissan Cefiro後，睽違近30年，一上市就爆紅大賣的新車種。「當年Lancer曾在中型房車打敗本田喜美與豐田的Corolla，後來嚴老闆（嚴凱泰）打破國產車低價框架，以Cefiro挑戰豪華房車成功，裕隆因此谷底翻身，這次MG熱銷可說是裕隆集團絕地大反攻。」業內人士佩服地說。

靠MG品牌大賣，中華車首度賺進一個股本，創20年來的最佳獲利，股價也從2年前40元左右的低點，一路衝高到今年5月147元的歷史新高。「去年MG銷量突破1.3萬台，今年將挑戰2.5萬台，成長超過9成。」中華車總經理陳昭文自信地說。

說到MG品牌，國內民眾都有些陌生，1924年在英國成立，初期以跑車、賽事科技聞名。受到英國皇室及歐洲政商名流鍾愛，經典跑車MGB更是已逝英國女王伊麗莎白二世的私人座駕聞名，60與90年代，MG先後遭Rover與BMW集團併購，2005年被BMW拋售給南京汽車，最後南京汽車併入上海汽車集團，成為上汽旗下品牌之一。

上汽入主後，不再堅持跑車路線，全面走向休旅車與新能源車，不僅將跑車靈魂內化，更以市場主流為目標，採高性價比的銷售策略，從英國與歐洲展露頭角，前2年在紐西蘭、澳洲大賣，上汽也靠著MG連續5年蟬聯中國單一品牌出口冠軍，去年全球銷量突破84萬台。

為何已經闊別台灣20年的英倫品牌MG，重新導入台灣會一砲而紅呢？「台灣人偏好的歐洲車設計、高性價（CP） 、與同級車相比超規滿配，是MG能短時間獲國內消費者青睞的三大優勢。」資深車業人士分析。

靠著「高CP值、外觀好看、不用選配」讓MG創造口碑，2年內，由車主們成立的MG臉書粉絲團已有數萬名忠實粉絲。「哪台中型休旅比MG HS更便宜，幹嘛去買配備差，還更貴的國產車」、「至少東西給好、給滿，還不用選配」、「外觀是真的滿好看。」從評論中就可看出MG成為大黑馬並非偶然。


更多鏡週刊報導
【封面故事】MG熱銷震撼車市　嚴陳莉蓮領軍裕隆絕地大反攻
【MG熱銷撼車市1】2年奪國產中型休旅龍頭　MG爆紅3大原因曝光
【MG熱銷撼車市2】內憂外患重擊營運　嚴陳莉蓮一句話讓中華車引進MG

 
關鍵字：鏡週刊裕隆

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