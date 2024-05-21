1,388萬！「瑪莎拉蒂雙門跑車」登台　75週年限量款、台灣僅有2輛

▲瑪莎拉蒂GranTurismo PrimaSerie跑車限量登台亮相。（圖／翻攝自Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

瑪莎拉蒂Maserati 為致敬GranTurismo自1947 年以來的傳承進化，特別打造GranTurismo PrimaSerie 75 周年限量版，專為極致駕馭體驗愛好者所打造的GranTurismo Trofeo推出兩款限量塗裝版本「金屬灰（Grigio Lamiera）」與「彗星黑（Nero Cometa），每款全球各限量75輛，台灣爭取2輛，售價1,388萬元起！

▲動力採用強悍的3.0升V6雙渦輪。

GranTurismo PrimaSerie 75周年限量版的Trofeo版本憑藉著其強大的動力表現，搭載品牌研發的3.0升 V6雙渦輪增壓引擎，延續三叉戟引以為傲的賽道基因，開啟壯遊旅程令人振奮的引擎動力。其搶眼炫目的獨特塗裝色調由Maserati Fuoriserie客製化部門所創作，給人耳目一新的視覺感受。

▲外觀跑格、霸氣，外觀、內裝還有特別雙色妝點。

限量版外觀配備前20吋、後21吋的Mugello黑化輪圈，將引人注目的75週年標誌置於輪圈中央，而車室內的4座頭枕則以75周年標誌的專屬刺繡進行點綴，搭配雙色Linear Graphic紋路的座椅內裝。

體現深植品牌的賽道靈魂方面，「金屬灰 (Grigio Lamiera)」版本靈感來自Officine Alfieri Maserati創廠之初的造車工藝，其消光質感的金屬灰雙層色漆展現極富質感的外觀。

▲鋁圈採前20、後21吋搭配。

前20吋、後21吋的黑化輪圈搭配紅色外圈設計，與車側的紅色散熱鰭孔和C柱紅色三叉戟廠徽相互輝映，透過賽道紅色的點綴，展現了品牌在賽道上無畏的先鋒精神。

「彗星黑 (Nero Cometa)」則以深沉的消光黑四層烤漆外觀呈現，並以薄荷綠作為點綴，展現出其卓越的美學理念。除了車側的綠色散熱鰭孔和C柱三叉戟廠徽外，輪圈外圍的薄荷綠元素更加突出了其前衛科技感，演繹了超凡脫俗的性能美學，為壯遊征途增添了更多魅力。