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【周焦點】MG4 6月將上市　國產新7人座今年見　Nissan、BMW休旅開賣

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲5～6月新車越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

5～6月台灣新車熱鬧可期，期待已久的MG4國產電動車終於有進一步消息，已有經銷端業務表示有望在6月現身；今年國產7人座MPV也有新品牌進駐，台灣經銷端開始招兵買馬，為新車上市作準備；BMW、Nissan、Hyundai也都有熱門休旅開賣。

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG經銷端暴雷MG4將在6月相見。

與納智捷n7定位為國產電動車，全新的MG4來勢洶洶（連結），全台經銷端已作好準備，更有消息指出，MG4預計6月現身，雖然動力、價格尚不清楚，但台灣MG4預計將有51kWh入門款，以及64kwh的Xpower性能版。

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲大通G50日前台灣有測試車曝光，近來已有經銷端在徵人準備迎接新車到來。

今年台灣國產7人座MPV將有新選擇（連結），台灣經銷商已在徵才、招兵買馬，為了迎接上汽大通G50到來，參考大陸規格，新車採用1.5升渦輪，結合不俗的3排7人座空間，Hyundai Custin要小心了！

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲Mazda CX-90現身，預約5月底上市。

全新的豪華7人座休旅Mazda CX-90現身（連結）！台灣採用3.3升6缸渦輪搭上48V輕油電，CX-90預計在5月22日發表，屆時將成為台灣原廠定價最貴的車款，質感檔次更豪華！

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲BMW推X3、X4鉑金版，配備升級CP值更高。

BMW主力休旅X3、X4推新車（連結）！近來發表24年式X3、X4 M Sport鉑金版，除了有專屬M空力套件、M輪圈與鍍鉻水箱護罩外，同時也具有燻黑LED尾燈、M多功真皮方向盤、黑頂篷等，共有X3 xDrive20i、X3 xDrive30i、X4 xDrive20i及X4 xDrive30i等，售價自269萬起。

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan X-Trail進口新年式到港、Hyundai推出Tucson L N Line。
Nissan進口X-Trail e-Power新年式到港（連結），維持151.9萬售價，祭出優惠3選1，Hyundai總經銷南陽實業發表Tucson L N Line（連結），具有帥氣空力套件，以GLT-B車型為基礎，並取消部分配備，售價則與GLT-B車型一樣為109.9萬，升級加量不加價。

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