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【廣編】跨界潮旅與台灣空手道女神文姿云　引領風格起跑展現絕魅風采

CROSSTREK GT EDITION X ELLE Run With Style放膽亮相（圖／SUBARU提供）

▲文姿云驚喜現身共同呈現CROSSTREK GT EDITION，展現運動與時尚的絕魅組合。

【廣編特輯】

圖、文／SUBARU提供

CROSSTREK GT EDITION X ELLE Run With Style展現出潮流與運動的完美結合！SUBARU首次與知名時尚媒體ELLE合作，於2024 ELLE Run With Style風格路跑活動大放異彩，聯手打造一場充滿「加倍敢動」與時尚魅力兼具的風格運動盛會。本次於現場展出新上市的跨界潮旅CROSSTREK GT EDITION，並邀請台灣空手道女神－文姿云現身SUBARU展區站台，車壇與體壇兩大亮點跨界結合，完美呼應CROSSTREK GT EDITION「加倍敢動」的產品精神。現場由SUBARU與文姿云攜手帶領跑者們一起風格起跑，如同CROSSTREK GT EDITION，盡情展現動感魅力與自我風采。

CROSSTREK GT EDITION憑藉著卓越迷人的強悍外型、搭配全新進階版EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，安全至上的科技，以及搭載CUV級距同級唯一的SAWD對稱式四輪驅動與水平對臥引擎，傳承SUBARU出色的性能表現，提供無所畏懼的駕馭體驗，享受絕對精采的難忘旅程就是現在！如果錯過了在本次ELLE Run With Style一睹CROSSTREK GT EDITION的魅力，歡迎對CROSSTREK GT EDITION有興趣的朋友以及喜愛SUBARU的朋友們，即刻動身前往全台SUBARU展示間，一睹CROSSTREK GT EDITION的耀眼風采，前往賞車即可獲得CROSSTREK GT EDITION專屬限定精美好禮！

關鍵字：SUBARUCROSSTREK GT EDITION文姿云

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