保時捷宣布「出售Bugatti股權」！Rimac接管營運控制權將迎新篇章

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前宣布已正式同意將其持有的 Bugatti Rimac 與 Rimac Group 股權，出售給由紐約投資公司 HOF Capital 主導的投資聯盟。相關交易協議已於 4 月 24 日簽署，完成交易尚須符合慣例的先決條件，包括取得相關監管機構的批准。

Porsche 與 Rimac Group 於 2021 年合資成立 Bugatti Rimac，以整合 Bugatti 品牌。該合資企業中，Porsche 持有 45% 少數股權，Rimac Group 則持有 55%。此外，Porsche 亦持有 Rimac Group 20.6% 的股權。根據本次交易條款，Porsche 將把這兩筆股權全數出售予 HOF Capital 主導的聯盟，該聯盟以 BlueFive Capital 為最大投資者，並包含多家來自美國與歐盟的機構投資人。

交易完成後，Rimac Group 將接管 Bugatti Rimac 的營運控制權，並與 HOF Capital 及 BlueFive Capital 建立戰略合作夥伴關係，以支持其持續成長。同時，HOF Capital 將與 Rimac 創辦人暨 Bugatti Rimac 執行長 Mate Rimac，共同成為 Rimac Group 的最大股東。在獲得監管許可的前提下，交易預計於 2026 年底前完成。各方同意不對外揭露財務細節，除非適用財務申報義務另有規定。

Porsche 執行長 Dr. Michael Leiters 表示，與 Rimac Group 共同設立 Bugatti Rimac 合資企業，成功為 Bugatti 的未來奠定基礎。他指出，Porsche 作為 Rimac Group 的早期投資者，也對其發展為一級汽車科技公司做出了重要貢獻。如今出售持股，顯示 Porsche 將專注於核心本業，並感謝 Mate Rimac 及其團隊過去多年來的建設性與互信合作。

Mate Rimac 則指出，Porsche 一直是關鍵的合作夥伴，對 Bugatti Rimac 的成立深表感謝。他強調，在其支持下建立的堅實基礎，使公司能以更快速的方式執行長期願景，並期待與新合作夥伴展開合作。HOF Capital 與 BlueFive Capital 也分別表達對 Bugatti 品牌傳承與工藝價值的尊重，並強調將以長期視野支持 Bugatti Rimac 的下一階段發展。

Bugatti 可說是福斯集團前董事長 Ferdinand Piëch 掌權時代下的標誌性收購之一。Piëch 於 1998 年主導將這家法國超跑品牌納入集團版圖，並以其對工程的極致追求，催生出搭載 16 缸 4 渦輪引擎的 Veyron 車系，將 Bugatti 推升至前所未有的性能巔峰。如今，隨著 Porsche 完全退出、HOF Capital 與 Rimac Group 形成新的資本結構，Bugatti 的品牌命運也再次迎來轉折。從 Piëch 時代的強勢主導，到如今由電動化技術先驅與國際投資基金共同接掌，這家擁有百年歷史的品牌正逐步走向一條不同於過往的道路。