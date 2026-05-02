ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷宣布「出售Bugatti股權」！Rimac接管營運控制權將迎新篇章

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前宣布已正式同意將其持有的 Bugatti Rimac 與 Rimac Group 股權，出售給由紐約投資公司 HOF Capital 主導的投資聯盟。相關交易協議已於 4 月 24 日簽署，完成交易尚須符合慣例的先決條件，包括取得相關監管機構的批准。

Porsche 出售 Bugatti Rimac 股權予 HOF Capital 聯盟

Porsche 與 Rimac Group 於 2021 年合資成立 Bugatti Rimac，以整合 Bugatti 品牌。該合資企業中，Porsche 持有 45% 少數股權，Rimac Group 則持有 55%。此外，Porsche 亦持有 Rimac Group 20.6% 的股權。根據本次交易條款，Porsche 將把這兩筆股權全數出售予 HOF Capital 主導的聯盟，該聯盟以 BlueFive Capital 為最大投資者，並包含多家來自美國與歐盟的機構投資人。

交易完成後，Rimac Group 將接管 Bugatti Rimac 的營運控制權，並與 HOF Capital 及 BlueFive Capital 建立戰略合作夥伴關係，以支持其持續成長。同時，HOF Capital 將與 Rimac 創辦人暨 Bugatti Rimac 執行長 Mate Rimac，共同成為 Rimac Group 的最大股東。在獲得監管許可的前提下，交易預計於 2026 年底前完成。各方同意不對外揭露財務細節，除非適用財務申報義務另有規定。

Porsche 出售 Bugatti Rimac 股權予 HOF Capital 聯盟

Porsche 執行長 Dr. Michael Leiters 表示，與 Rimac Group 共同設立 Bugatti Rimac 合資企業，成功為 Bugatti 的未來奠定基礎。他指出，Porsche 作為 Rimac Group 的早期投資者，也對其發展為一級汽車科技公司做出了重要貢獻。如今出售持股，顯示 Porsche 將專注於核心本業，並感謝 Mate Rimac 及其團隊過去多年來的建設性與互信合作。

Mate Rimac 則指出，Porsche 一直是關鍵的合作夥伴，對 Bugatti Rimac 的成立深表感謝。他強調，在其支持下建立的堅實基礎，使公司能以更快速的方式執行長期願景，並期待與新合作夥伴展開合作。HOF Capital 與 BlueFive Capital 也分別表達對 Bugatti 品牌傳承與工藝價值的尊重，並強調將以長期視野支持 Bugatti Rimac 的下一階段發展。

Porsche 出售 Bugatti Rimac 股權予 HOF Capital 聯盟

Bugatti 可說是福斯集團前董事長 Ferdinand Piëch 掌權時代下的標誌性收購之一。Piëch 於 1998 年主導將這家法國超跑品牌納入集團版圖，並以其對工程的極致追求，催生出搭載 16 缸 4 渦輪引擎的 Veyron 車系，將 Bugatti 推升至前所未有的性能巔峰。如今，隨著 Porsche 完全退出、HOF Capital 與 Rimac Group 形成新的資本結構，Bugatti 的品牌命運也再次迎來轉折。從 Piëch 時代的強勢主導，到如今由電動化技術先驅與國際投資基金共同接掌，這家擁有百年歷史的品牌正逐步走向一條不同於過往的道路。

Porsche 出售 Bugatti Rimac 股權予 HOF Capital 聯盟

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷Bugatti山豬王Rimac超跑跑車汽車新車股權出售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最純粹的信仰】小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動網友

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

保時捷宣布出售Bugatti股權2026-05-02

台灣「國產新HONDA CR-V」確定6月上市2026-05-01

周焦點／歐系進口90萬內　新CR-V 99.9萬起2026-05-01

Peugeot「2款全新概念車」同步亮相2026-05-01

賓士電動GLC長軸版北京車展首演2026-04-30

陪伴25年「台灣國產福特Focus」官網下架停產2026-04-30

新Range Rover Sport休旅台灣接單2026-04-30

福斯「全新電動車發表」新台幣90萬2026-04-30

TOYOTA雙生車「新Mazda 2亮相」2026-04-30

Audi史上最大新車陣容北京車展首秀2026-04-30

熱門文章

保時捷宣布出售Bugatti股權2026-05-02

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大2026-04-24

「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款2026-04-29

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣2026-04-28

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入2026-04-29

台灣「國產新HONDA CR-V」確定6月上市2026-05-01

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」2026-04-27

TOYOTA雙生車「新Mazda 2亮相」2026-04-30

福斯「全新電動車發表」新台幣90萬2026-04-30

歐系新中型休旅台灣5月上市2026-04-29

相關新聞

庾澄慶姐夫「開車上人行道」撞路人　29歲男受傷氣炸報警

庾澄慶姐夫「開車上人行道」撞路人　29歲男受傷氣炸報警

高雄深夜巨響！轎車轉彎失控猛撞保時捷　玻璃碎滿地畫面曝

高雄深夜巨響！轎車轉彎失控猛撞保時捷　玻璃碎滿地畫面曝

Peugeot「2款全新概念車」同步亮相！揭示品牌電動化＆大陸市場戰略

Peugeot「2款全新概念車」同步亮相！揭示品牌電動化＆大陸市場戰略

賓士「電動GLC長軸版」北京車展首演！多款大陸專屬車型同台亮相

賓士「電動GLC長軸版」北京車展首演！多款大陸專屬車型同台亮相

高鐵董事長揭「鴨嘴獸」新車塗裝　首列N700ST預計8月抵台

高鐵董事長揭「鴨嘴獸」新車塗裝　首列N700ST預計8月抵台

讀者迴響

熱門文章

保時捷宣布「出售Bugatti股權」！Rimac接管營運控制權將迎新篇章

保時捷宣布「出售Bugatti股權」！Rimac接管營運控制權將迎新篇章

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

60萬有找「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款！新平台搭配省油新油電

60萬有找「TOYOTA 9人座MPV」準備大改款！新平台搭配省油新油電

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣！台灣第2季跟進

TOYOTA新Corolla「休旅、旅行車、掀背」即將開賣！台灣第2季跟進

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入！全新Nissan Z跑車同步回歸

台灣裕隆日產5月官宣「美製車零關稅」導入！全新Nissan Z跑車同步回歸

台灣「國產新HONDA CR-V」確定6月上市！百萬有找入門款將回歸

台灣「國產新HONDA CR-V」確定6月上市！百萬有找入門款將回歸

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

TOYOTA雙生車「新Mazda 2亮相」！搭載1.5升油電省油更會跑

TOYOTA雙生車「新Mazda 2亮相」！搭載1.5升油電省油更會跑

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366