賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

▲順益集團正式取得Mercedes-Benz Trucks賓士卡車的台灣總代理權。（圖／翻攝自順益集團）

記者張慶輝／綜合報導

順益集團今（2）日宣布，正式取得Mercedes-Benz Trucks賓士卡車的台灣總代理權，將成立新的子公司「順賓商車股份有限公司」全面接手，現有車主的所有權益不變，而原負責經營的台灣戴姆勒亞洲商車（下稱DTAT）也同步宣布，未來將更名為「FUSO Taiwan台灣扶桑商車」，並專注以FUSO品牌持續深耕台灣市場。

▲台灣戴姆勒亞洲商車董事長Andreas Deuschle（左）與順益集團林純姬董事長（右）完成簽約。（圖／翻攝自順益集團）

據《ETtoday車雲》瞭解，由於HINO與FUSO在2025年10月宣布合併，新成立的控股公司「Archion」也即將在今年4月開始營運，此次賓士卡車台灣總代理權的變動、以及DTAT的更名，都是提前為此一變化做出的相關因應。值得注意的是，雖然HINO與FUSO在海外市場合併，不過國內的HINO商用車仍是由和泰旗下長源汽車經營，不受這波變動影響。

▲DTAT是在2022年4月將賓士卡車納入旗下，此次因應海外合併變動又將代理權轉出。（圖／資料照）

順益集團表示，針對現有Mercedes-Benz卡車車主，所有客戶權益將不受影響，服務亦不中斷，保固將由順賓商車承接履行，維修保養紀錄與原廠技術支援也將銜接，同時服務團隊也都維持原廠認證標準，客戶更可透過順益集團綿密的服務據點縮短維修時間，未來順賓商車也會持續引進賓士最新駕駛輔助與動安全科技，為提升台灣道路安全一同努力。

▲DTAT同步更名為FUSO Taiwan台灣扶桑商車，未來將專注在FUSO品牌上。（圖／資料照）

在FUSO Taiwan方面，未來將聚焦在產品導入與升級、電動化佈局及售後服務體系深化，為台灣運輸及物流產業提供更符合需求、兼顧效率與永續的解決方案，未來兩大品牌將透過專業分工，為不同類型產業客戶提供最適切的產品。