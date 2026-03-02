ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

▲賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變。（圖／翻攝自順益集團）

▲順益集團正式取得Mercedes-Benz Trucks賓士卡車的台灣總代理權。（圖／翻攝自順益集團）

記者張慶輝／綜合報導

順益集團今（2）日宣布，正式取得Mercedes-Benz Trucks賓士卡車的台灣總代理權，將成立新的子公司「順賓商車股份有限公司」全面接手，現有車主的所有權益不變，而原負責經營的台灣戴姆勒亞洲商車（下稱DTAT）也同步宣布，未來將更名為「FUSO Taiwan台灣扶桑商車」，並專注以FUSO品牌持續深耕台灣市場。

▲賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變。（圖／翻攝自順益集團）

▲台灣戴姆勒亞洲商車董事長Andreas Deuschle（左）與順益集團林純姬董事長（右）完成簽約。（圖／翻攝自順益集團）

據《ETtoday車雲》瞭解，由於HINO與FUSO在2025年10月宣布合併，新成立的控股公司「Archion」也即將在今年4月開始營運，此次賓士卡車台灣總代理權的變動、以及DTAT的更名，都是提前為此一變化做出的相關因應。值得注意的是，雖然HINO與FUSO在海外市場合併，不過國內的HINO商用車仍是由和泰旗下長源汽車經營，不受這波變動影響。

▲合併賓士卡車！台灣戴姆勒亞洲商車5周年　雙品牌穩固龍頭地位。（圖／記者張慶輝攝）

▲DTAT是在2022年4月將賓士卡車納入旗下，此次因應海外合併變動又將代理權轉出。（圖／資料照）

順益集團表示，針對現有Mercedes-Benz卡車車主，所有客戶權益將不受影響，服務亦不中斷，保固將由順賓商車承接履行，維修保養紀錄與原廠技術支援也將銜接，同時服務團隊也都維持原廠認證標準，客戶更可透過順益集團綿密的服務據點縮短維修時間，未來順賓商車也會持續引進賓士最新駕駛輔助與動安全科技，為提升台灣道路安全一同努力。

▲FUSO「3大車系齊聚台北車展」！樂天女孩限定現身互動送好禮。（圖／記者張慶輝攝）

▲DTAT同步更名為FUSO Taiwan台灣扶桑商車，未來將專注在FUSO品牌上。（圖／資料照）

在FUSO Taiwan方面，未來將聚焦在產品導入與升級、電動化佈局及售後服務體系深化，為台灣運輸及物流產業提供更符合需求、兼顧效率與永續的解決方案，未來兩大品牌將透過專業分工，為不同類型產業客戶提供最適切的產品。

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：FUSODTAT台灣戴姆勒亞洲商車Mercedes-BenzTrucks順益順賓總代理卡車貨車商用車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

美珠挑戰中式網紅妝　被超白粉底嚇到：好像鬼XD

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

順益集團接手賓士卡車台灣總代理2026-03-02

98.8萬起馬自達3＆CX-30推新車型2026-03-02

小米Vision GT全球首度亮相2026-03-02

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝2026-03-02

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

305萬起！「台灣Defender改款」開賣2026-03-02

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

「TOYOTA全新雙門跑車」現身了2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

台灣2月新車銷量TOYOTA奪電動車冠軍2026-03-02

「特斯拉Model Y」空間更好用了2026-03-02

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣2026-03-02

順益集團接手賓士卡車台灣總代理2026-03-02

法拉利馬王拍賣身價翻倍原因曝2026-03-02

98.8萬起馬自達3＆CX-30推新車型2026-03-02

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市2026-02-28

10大最不可靠電動車特斯拉全上榜2026-03-01

「MG全新7人座休旅」海外現身測試2026-03-02

相關新聞

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

2美眾議員致函宏都拉斯總統　籲跟台灣恢復邦交「比中國好100倍」

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉向與動盪

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

法拉利馬王「拍賣身價翻倍原因曝」！保時捷蛙王也漲了1千萬

法拉利馬王「拍賣身價翻倍原因曝」！保時捷蛙王也漲了1千萬

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

前房客忘登出Netflix　他在Threads問「能借看兩晚嗎？」釣出本人

讀者迴響

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「特斯拉Model Y」空間更好用了！全新7人座歐洲開賣　台灣敲碗快導入

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

「台灣三菱國產休旅」全新外觀更帥、更霸氣！Xforce導入日本進口套件

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

賓士卡車「台灣總代理換人」！順益集團接手　車主權益不變

法拉利馬王「拍賣身價翻倍原因曝」！保時捷蛙王也漲了1千萬

法拉利馬王「拍賣身價翻倍原因曝」！保時捷蛙王也漲了1千萬

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

「TOYOTA全新轎跑」等了快1年即將3月上市！空間大勝Camry、Altis

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366