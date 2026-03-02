ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣馬自達為Mazda3與CX-30推出全新Homura車型，建議售價自98.8萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Mazda台灣馬自達今（2）日為Mazda3與CX-30推出全新Homura車型，並分別開出98.8萬與109.8萬的建議售價，兩款車型皆是基於原Retro Sport Edition而來，在升級3項源自性能品牌AutoExe的配備後，售價與原車型一致，透過「加量不加價」的方式，帶來更好的產品競爭力。

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了升級3項AutoExe配備外，CX-30也是首次提供全黑色選項。

AutoExe是由人稱「利曼先生」的寺田陽次郎於1997年創立，寺田先生是從1981年開始深度參與Mazda轉子引擎賽車開發，並於1991年與Mazda攜手以787B奪下利曼24小時耐久賽冠軍，在Mazda自家的MazdaSpeed結束之後，AutoExe就成了Mazda性能玩家指名的第1品牌。

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲座艙內的方向盤與排檔頭升級AutoExe製品後，整體運動氛圍大幅提升。

此次Mazda3與CX-30共升級3項源自AutoExe的配備，首先是Nappa運動化平底方向盤，相較原配備的盤寬減少7mm、盤高減少9mm，搭配橢圓形截面，並在拇指指托處施以凹槽塑形，Nappa真皮也有沖孔加工，以此帶來更好的操控手感與防滑效果，平底設定則可提升腿部空間，最後再輔以12點方向的紅色定位標記、紅色車縫線與底部AutoExe烙印，大大提升座艙的競技氛圍。

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲透過材質、工法、造型等變化，讓方向盤有更好的握持手感與防滑效果。

在座艙內的另一項升級則是球形排檔頭，本體以黑色真皮包覆，搭配手工紅色車縫線與頂部雷雕銘版，使得質感顯著提升，下壓式換檔機構則讓操作更加俐落順暢；最後一項配備則是湛紅高剛性螺帽，採耐高溫鉻釩鋼製作，搭配紅色陽極端蓋與7角型防盜設計，兼具強化鎖定可靠性與視覺效果。

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲98.8萬起！「馬自達3＆CX-30」推新車型　升級3配備不加價。（圖／記者張慶輝攝）

▲排檔頭不只造型改變，也改採下壓式操作解除排檔鎖定，湛紅高剛性螺帽則兼具強化鎖固穩定性與視覺效果。

隨著Mazda3與CX-30新車型到來，台灣馬自達也同步推出3月購車優惠，CX-5車系享7年原廠保固，指定車型再享100萬0利率，CX-60車系則有7年原廠保固與100萬0利率，CX-90在7年原廠保固之外，更有150萬70期0利率。

