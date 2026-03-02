ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
法拉利馬王「拍賣身價翻倍原因曝」！保時捷蛙王也漲了1千萬

記者張慶輝／綜合報導

法務部查扣太子集團的多輛超跑今（2）日進行拍賣，其中最引人注目的Ferrari法拉利「馬王」LaFerrari以新台幣1.35億元拍出，不僅成為本場拍賣單價最高的車款，也比最初引進台灣時的售價接近翻倍，另外Porsche保時捷「蛙王」918 Spyder以5,600萬拍出，也比原始售價漲了1千多萬，這都與其限量的稀缺性、以及入手難度有很大關聯。

▲▼太子詐騙集團遭警方破獲，數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣。拍賣現場停滿豪車，宛如大型車展，現場也湧入不少看熱鬧參與競標的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲法務部查扣太子集團的Ferrari法拉利LaFerrai，今日以1.35億元拍出。（圖／記者湯興漢攝）

▲四大神獸之一的法拉利馬王內部曝光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲最初台灣總代理為LaFerrari開出7,700萬起的基本售價，且買家需通過嚴格審查才能入主。（圖／記者呂佳賢攝）

「馬王」LaFerrari是在2013年推出的首款旗艦油電車型，全球限量僅500輛，最後1輛採公益拍賣方式售出，台灣總代理當時爭取到的配額僅有5輛，並開出7,700萬起的基本售價，而且針對買家有嚴格的審核機制，並不是「有錢就能任性」這麼簡單，所以即使是之後國內數量略有增加，身價仍是一路水漲船高，對於無法通過審核的買家來說，能透過法拍途徑入主也稱得上「值得」。

▲▼太子詐騙集團遭警方破獲，數量龐大的豪車今天舉行競標拍賣。四大神獸之一的法拉利馬王限量超跑，由民眾以1億3千5百萬拍得。得標後民眾開心的與愛車合影。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝男以1.35億元成功拍得LaFerrari，並在拍賣結束後自行將馬王開走。（圖／記者湯興漢攝）

LaFerrari搭載6.3升V12自然進氣引擎，可輸出800匹馬力與71.4公斤米扭力，最高轉速可達9,250轉，搭配HY-KERS油電系統，使得總效馬力推升至963匹，結合7速雙離合變速箱、碳纖維車身與極致空力設計，能在3秒內完成0-100km/h加速，極速突破350km/h大關。

▲▼太子集團超跑拍賣，四大神獸之一的蛙王Porsche 918 Spyder以5600萬拍定。（圖／記者黃哲民攝）

▲918 Spyder（右）雖然比LaFerrari數量更多且售價較低，但在超跑界中仍是相當稀有的頂級車款。（圖／記者黃哲民攝）

「蛙王」918 Spyder方面，同樣是在2013年正式開賣，全球限量總數正如其名為918輛，最初台灣總代理開出的售價約為4,400萬，雖然數量比LaFerrari多且售價也較低，不過仍是屬於相當稀有的頂級車款，所以身價也是呈現上漲趨勢；其動力為4.6升V8自然進氣引擎搭配前後軸馬達，綜效馬力為887匹，標準版0-100km/h加速為2.8秒，極速以電子限速在345km/h。

▲▼太子集團超跑拍賣，四大神獸之一的蛙王Porsche 918 Spyder以5600萬拍定。（圖／記者黃哲民攝）

▲當年台灣總代理開出的基本售價約為4,400萬元，此次以5,600萬元拍出。（圖／記者黃哲民攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

