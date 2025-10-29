ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
三菱「大改款跑旅轉型電動車」歐洲開賣！續航600公里折合新台幣114萬

▲三菱於歐洲發表新一代Eclipse Cross，不用再加油！（圖／翻攝自三菱）

▲歐洲三菱開賣Eclipse Cross電動跑旅。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣賣過的進口三菱Eclipse Cross，於今年9月在歐洲推出新一代車型，並全面轉型成電動跑旅，歐洲提供2款車型，售價32,050歐元起，折合新台幣114萬！

▲續航約落在600公里左右。

新一代 Eclipse Cross EV 是以雷諾Renault CMF-EV 電動平台為基礎打造，和 Scenic、Megane E-Tech屬於同一家族。動力部分搭載前置電動馬達，擁有 215 匹馬力，電池組則是87kWh容量，WLTP 測試下續航力最遠能跑 600 公里，快充最高支援到 150kW，十幾分鐘就能補進上百公里續航。

歐洲2種車型都是採用87kWh電池容量，售價32,050、36,900歐元，折合新台幣114萬與131萬。

▲Eclipse Cross EV尺碼略小於過去的油車版。

全新Eclipse Cross EV車長約 4,470mm，比舊款油車略短一些。內裝則是科技氛圍滿點，配上 12.3 吋數位儀表、12 吋直立觸控螢幕，內建 Google 服務，還能選配電致變色玻璃天窗、Harman & Kardon 音響，豪華氛圍直接拉滿。後座空間也有彈性調整，行李廂最大能擴充到 1,670 公升。

這次Eclipse Cross EV會在法國Douai工廠生產，鎖定歐洲市場，其他地區沒有販售計畫，也因此台灣短期內無法看到Eclipse Cross EV登台，另外原廠還透露，2026年會再補上一款入門版本，馬力縮減到 168 匹、搭載 60kWh 電池，算是提供更親民的選項。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

