430萬、台灣限量9台！瑪莎拉蒂「全新Grecale Modena休旅」開賣

▲台灣原廠限量9台引進客製化Grecale Modena休旅。（圖／翻攝自瑪莎拉蒂）

記者徐煜展／綜合報導

台灣代理蒙地拿於今6月16日宣布喜訊，深耕台灣市場20週年，即將於本月迎來第 5,000 台Maserati瑪莎拉蒂新車交付的重要里程碑。秉持著對豪華跑車市場的敏銳洞察與對車主品味風格的深刻理解，特別攜手原廠以Fuoriserie訂製計畫為靈感，打造全台限量僅9 台的「Grecale Modena個性訂製版」，售價430萬即日起接單。

▲限量訂製款提供3種搶眼新色。

充滿魅力、個性化的全新Grecale Modena休旅訂製版，台灣提供Verde Royale 皇家綠 Night Interaction夜光藍以及 Blue Intenso海神藍3種搶眼新色，融合義式美學與細緻工藝，展現義式奢華風範。

Grecale車型搭載300匹馬力的2.0升四缸輕油電動力系統，結合20吋Etere輪圈、Full Premium頂級皮革內裝與12向電動加熱舒適座椅。

Grecale Modena 以品牌發源地「蒙地拿」命名，展現義式經典與跑格並存之風貌，搭載 330hp輕油電動力，配備 21 吋Pegaso輪圈、全景天窗、限滑差速器、主動懸吊系統與 ADAS 先進駕駛行車輔助系統，勾勒性能與奢華並重的義式風尚。

▲瑪莎拉蒂本月迎來交付5,000台新里程碑。

性能款的Grecale Trofeo強悍動力源自品牌自主開發的超跑核心「Nettuno海王星」3.0升V6 雙渦輪增壓引擎，最大馬力530匹，配備前後軸主動式可調電子阻尼與氣壓懸吊系統、Corsa賽道模式與21吋Crio輪圈。