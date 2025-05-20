ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

▲TOYOTA經銷端接獲上層通知！台灣今年不會賣第6代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA經銷端接獲上層通知！台灣今年不會賣第6代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大改款第6代TOYOTA RAV4登場在即，海外預告5月21日發表，而台灣市場上日前車壇業界就有不少消息表示，有望在今年底前看到第6代RAV4登台，不過全台車迷可能要失望了，經銷端已接獲原廠通知，今年銷售還是會以5代RAV4為主！

▲TOYOTA經銷端接獲上層通知！台灣今年不會賣第6代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代RAV4台灣今年恐無望導入，仍會以5代銷售為主。

作為台灣和泰熱銷神主牌之一的進口TOYOTA RAV4，似乎為了避免消費者一窩蜂搶單卡位，原廠已向經銷端發出通知，今年不會導入第6代RAV4，並下令禁止業務切勿提前接單，避免讓車主消費者久候。

▲TOYOTA經銷端接獲上層通知！台灣今年不會賣第6代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲避免影響到今年營運銷售，5代RAV4目前仍有持續供應。6代RAV4恐明年才會導入。

原廠相當少見提前表態今年無第6代RAV4計劃，或許也是避免影響到今年銷售成績，台灣與日本自今年開始已逐漸減少5代RAV4配額、供應，因此就算第6代登場在即，台灣5代RAV4仍有訂單持續湧入。

新一代RAV4海外原廠再度釋出最新預告，不僅外觀、風格大換新，新鮮感十足，從國外釋出的多款造型來看，新一代RAV4將擁有戶外休閒的越野款，還另有運動感十足的GR Sport款。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4CorollaAltis休旅車跨界SUV房車改款Corolla Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

推薦閱讀

「TOYOTA 7人座MPV」日本今年改款！台灣傳代工生產有望導入

「TOYOTA 7人座MPV」日本今年改款！台灣傳代工生產有望導入

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

JLR多款車型退出大陸市場！越野休旅變成子品牌、由奇瑞主導

JLR多款車型退出大陸市場！越野休旅變成子品牌、由奇瑞主導

最新文章

「TOYOTA 7人座MPV」日本今年改款2025-05-20

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度2025-05-20

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑2025-05-20

他開油電車臨停打N檔遭父親糾正2025-05-19

TOYOTA「大改款RAV4」首發連結2025-05-19

JLR多款車型退出大陸市場2025-05-19

Honda中排量冒險跨界重機改款2025-05-19

福斯電動車向ID+數字命名說掰2025-05-19

小米「全新電動休旅YU7」預告發表2025-05-19

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

熱門文章

他開油電車臨停打N檔遭父親糾正2025-05-19

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度2025-05-20

TOYOTA「大改款RAV4」首發連結2025-05-19

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版2025-05-19

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑2025-05-20

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感2025-05-19

TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸2025-05-13

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見2025-05-18

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發2025-05-19

相關新聞

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

讀者迴響

熱門文章

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

他開油電車臨停「打N檔遭父親糾正」！網揭內幕：大電池會過度放電

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

TOYOTA公布「大改款RAV4」線上首發連結！尾燈圖案、局部細節曝光

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

「大改款TOYOTA Corolla」化身帥氣轎跑！預想圖引爆討論　預計明年見

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366