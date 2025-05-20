台灣今年「導入大改款TOYOTA RAV4」有難度！經銷端曝光最新動態

▲TOYOTA經銷端接獲上層通知！台灣今年不會賣第6代RAV4。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大改款第6代TOYOTA RAV4登場在即，海外預告5月21日發表，而台灣市場上日前車壇業界就有不少消息表示，有望在今年底前看到第6代RAV4登台，不過全台車迷可能要失望了，經銷端已接獲原廠通知，今年銷售還是會以5代RAV4為主！

▲新一代RAV4台灣今年恐無望導入，仍會以5代銷售為主。

作為台灣和泰熱銷神主牌之一的進口TOYOTA RAV4，似乎為了避免消費者一窩蜂搶單卡位，原廠已向經銷端發出通知，今年不會導入第6代RAV4，並下令禁止業務切勿提前接單，避免讓車主消費者久候。

▲避免影響到今年營運銷售，5代RAV4目前仍有持續供應。6代RAV4恐明年才會導入。

原廠相當少見提前表態今年無第6代RAV4計劃，或許也是避免影響到今年銷售成績，台灣與日本自今年開始已逐漸減少5代RAV4配額、供應，因此就算第6代登場在即，台灣5代RAV4仍有訂單持續湧入。

新一代RAV4海外原廠再度釋出最新預告，不僅外觀、風格大換新，新鮮感十足，從國外釋出的多款造型來看，新一代RAV4將擁有戶外休閒的越野款，還另有運動感十足的GR Sport款。