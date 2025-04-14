現代「新Tucson L GLT-B」汽油試駕　座艙進化、1配備全車系可選

▲Hyundai小改款Tucson L GLT-B試駕，該車型也是汽油動力的主力版本，目前預售價為112.9萬 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／專題報導

Hyundai（現代）新一代Tucson L於4／1展開預售，提供1.6升汽油渦輪、1.6升渦輪油電雙動力、共5車型，除了內裝明顯進化外，也增添新車色「隕石灰」，此次《EToday車雲》試駕汽油GLT-B車型，一解小改款Tucson L的升級之處。

試駕車型

Hyundai Tucson L GLT-B：112.9萬（預售價）

現行第4代Tucson L自2022年在台上市後已累積突破8,000台，其中Turbo Hybrid渦輪油電車型更佔7成，除了將120萬以上交由GLTH-C頂規車型外，南陽也希望趁小改款之際提升汽油GLT-B車型買氣，至於未來百萬內休旅則交由Mufasa擔當，後者預估將落在90-96萬間。

▲試駕車為新增的「隕石灰」車色，該塗裝在大太陽下會呈現一點棕色、金色視覺，還算耐看。



雖說是小改款，但新Tucson L變動幅度也不小。車頭換上新的日行燈造型，燈具面積更大、同時也換上消光黑車標，搭配新車色「隕石灰」、以及18吋新款鋁圈造型，也讓小改款車型增添視覺新意。值得一提的是，「隕石灰」塗裝中還帶點棕色，在陽光照射下會有些許棕金色調，不會太呆板。

▲小改款外觀最明顯的是放大的日行燈造型，並採黑色車標，汽油車型皆為18吋切削輪圈。



車尾則變化不多，僅採後下霧銀飾板、並加大後雨刷的刮拭範圍。車室為此次小改款重點，新Tucson L換上新款三幅真皮方向盤，該方向盤與自家電動車看齊，不僅去掉中央的廠徽，握感也更好，搭配國產同級唯一雙12.3吋全曲面螢幕，導航可與儀表連動、全中文化介面操作也更親切，而下方的6.6吋空調面板與水平設計的冷氣出風口，也讓車室感受在國產同級對手中更爲突出。

▲新Tucson L也是國產同級唯一雙12.3吋全曲面螢幕配置，採全中文化介面，同時還有6.6吋空調面板、新款真皮方向盤，座艙質感更上層樓。



小改款Tucson L也將原本的按鍵式排檔改為方向盤旁的旋鈕式設計，同時全車也換成Type C充電孔、並具有Qi手機無線充電板，若下車忘了帶手機還有提醒功能，加上無線Apple Carplay／Android Auto等，便利性提升。

▲排檔改採方向盤旁的旋鈕式撥桿，懸浮式中央扶手處也有手機無線充電板，全車也換上Type C充電孔。



值得一提的是，許多車迷關注小改款被拔掉的「AVM環景影像」與「BVM盲區影像輔助」功能，南陽表示將採選配套件販售（市價50,000元），除了後續即將新增的GLTH-C Premium車型為標配外，全車系汽油、渦輪油電車型皆可選配。老實說以110萬級距以上沒有標配環景是個硬傷，但也讓過往只有高規車型才有的限制鬆綁，就看消費者如何取捨。

▲在客貨車認證下，椅背角度較為挺直，試駕的GLT-B車型比入門GLT-A也多了電動尾門、電動天窗。



動力方面，試駕的GLT-B車型搭載1.6升4缸汽油渦輪引擎、DCT 7速雙離合自手排變速箱，最大馬力為180匹／27公斤米扭力。開起來雖然沒有渦輪油電的加速感，但對於中型休旅來說動力已夠用，懸吊表現則略為硬朗，路感相較改款前明顯。

▲汽油車型皆採1.6升4缸汽油渦輪引擎、DCT 7速雙離合自手排變速箱，最大馬力為180匹／27公斤米扭力。



可惜的是，此次並未試駕到Turbo Hybrid渦輪油電車型，像是該車型才有的Baby Mode嬰兒模式、動能回收調整及e-Motion Drive電子動態控制技術、IFS智慧頭燈照明等都並未體驗到，不過全車系也都標配Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，在國產對手中產品競爭力不差，若5月正式發表時還有價格驚喜，將更具吸引力。

▲原廠希望汽油車型以GLT-B為主力，在座艙科技升級、輔助系統豐富下也相當有競爭力。