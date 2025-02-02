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雷諾在上海成立研發中心　為歐洲開發電動車

▲▼雷諾在上海成立研發中心　為歐洲開發電動車。（圖／翻攝新華社）

▲雷諾汽車。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

法國汽車製造商雷諾集團首席執行官盧卡德梅奧（Luca de Meo）日前表示，雷諾集團在上海組建了約150人的研發中心，開發專供歐洲市場的電動汽車，包括新一代純電動車型Twingo E-Tech。

根據《新華社》報導，梅奧表示，中國電動汽車產業在研發速度、成本和技術上有著絕對的競爭力，與中國的製造商合作是歐洲汽車製造商的關鍵，「通過在上海設立研發中心，雷諾集團希望將這些優勢融入到歐洲市場的產品開發中，提升自身的全球競爭力。」

梅奧並給予中國電動汽車技術和供應鏈高度評價，尤其是電池技術，「我們已經加強了和寧德時代的合作關係，雷諾集團正在轉向磷酸鐵鋰電池技術。」

他表示，雷諾集團將成為歐洲首家採用磷酸鐵鋰電池的汽車製造商，這種電池將為雷諾的電動汽車提供更可持續、更經濟的解決方案。

報導提到，雷諾在中國建立的這個研發中心的職能包括工程、採購、成本覈算等，主要在中國開展市場分析、構建供應商體系，以及車輛及系統開發，助力雷諾集團加速產品開發進程。

梅奧說，「由於與中國的汽車產業建立了合作，雷諾集團的新一代純電動車型Twingo E-tech的開發時間將只需要原計劃的三分之一。」

關鍵字：雷諾集團

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