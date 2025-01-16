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台灣特斯拉售價比澳洲貴近100萬！王婉諭曝3大原因：被扒好幾層皮

▲▼特斯拉,電動車,充電樁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲特斯拉Model Y在台灣的售價，比在澳洲貴了將近100萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

特斯拉（Tesla）新款的Model Y近日在台灣官網開賣，唯一發售的款式售價為244萬9,900元引起許多討論，在全球名列前茅，甚至比澳洲高了將近100萬元。對此，時代力量黨主席王婉諭分析，會賣得這麼貴，主要是因為關稅、貨物稅及營業稅，3稅齊發的情況下，導致每輛進口車的車價至少調漲25％。

王婉諭在臉書上分享，特斯拉Model Y開賣以後，台灣的售價高達244萬9,900元，在全球名列前茅。從其他網友整理的他國價格來看，換算成台幣的話，澳洲的售價為149.7萬元、南韓160.6萬元、泰國196.3萬元，就連過去車價高昂的新加坡，都只要207.2萬元。

王婉諭提到，台灣的進口車之所以如此昂貴，問題就是出在關稅、貨物稅及營業稅。王婉諭說，這輛車從德國運來，首先須支付17.5％的「進口關稅」，再來則是電動車雖然可部分退還，但超過140萬的部分，還是要承上15％的「貨物稅」。

車輛完稅價格計算完畢，加上進口關稅、貨物稅以後，還要再乘上5％的「營業稅」。在三稅齊發的狀況下，每輛進口車來台，至少要調漲25％，當然會帶來超高車價。

王婉諭說，這些奇葩的汽機車稅制，背後有複雜的歷史因素、產業考量，才導致如今貴得離譜的車價。這讓民眾買一次車，被扒了好幾層皮，養車時還要面對牌照稅、燃料稅等，當然導致民怨四起。

因此，王婉諭認為，趁著連年稅收超標的情況下，政府真該下定決心，好好處理汽機車稅制的問題，「本黨前年曾做過民調，有77.76%民眾贊成調降汽機車貨物稅、69.94%民眾贊成調降進口汽車關稅、71.15%民眾贊成燃料費隨油徵收，顯見這是社會高度共識的改革。」

 
關鍵字：台灣特斯拉ModelY關稅貨物稅營業稅

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