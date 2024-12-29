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保時捷911 GT3 RS改空力套件「下壓力高達1噸」！碳纖維大尾翼帥爆

圖文／鏡週刊

在超跑世界裡，速度從來不是唯一的追求。穩定性、操控感以及如何與空氣相處，才是真正區分頂尖車輛的關鍵。保時捷911 GT3 RS就是這樣的典範，特別是與Manthey合作開發的空力套件，將「空力至上」的理念推向新高度，不僅是她能在時速285公里時產生近一噸下壓力的驚人數據，而是她如何用這樣的技術創造了一個更穩定、更自信的駕駛體驗。

後擋風玻璃則被配有鯊魚鰭的碳纖維面板取代，減重約25公斤。這個設計借鑑了保時捷963 LMDh賽車，能在高速過彎時提升穩定性。此外，車頂的6片鰭片與之配合，將散熱器排出的熱氣引導遠離引擎進氣區域。

搭載了碳纖維製作的尾翼，其兩側的大型翼板與寬大的擴散器相得益彰，而碳纖維鰭片的加長設計更是錦上添花。擴散器透過加速車底氣流來降低壓力，將車輛緊貼地面，尤其在高速行駛時效果顯著。

搭載了碳纖維製作的尾翼，其兩側的大型翼板與寬大的擴散器相得益彰，而碳纖維鰭片的加長設計更是錦上添花。擴散器透過加速車底氣流來降低壓力，將車輛緊貼地面，尤其在高速行駛時效果顯著。

搭載了碳纖維製作的尾翼，其兩側的大型翼板與寬大的擴散器相得益彰，而碳纖維鰭片的加長設計更是錦上添花。擴散器透過加速車底氣流來降低壓力，將車輛緊貼地面，尤其在高速行駛時效果顯著。

搭載了碳纖維製作的尾翼，其兩側的大型翼板與寬大的擴散器相得益彰，而碳纖維鰭片的加長設計更是錦上添花。擴散器透過加速車底氣流來降低壓力，將車輛緊貼地面，尤其在高速行駛時效果顯著。

後擋風玻璃則被配有鯊魚鰭的碳纖維面板取代，減重約25公斤。這個設計借鑑了保時捷963 LMDh賽車，能在高速過彎時提升穩定性。此外，車頂的6片鰭片與之配合，將散熱器排出的熱氣引導遠離引擎進氣區域。

我們常說，空氣是跑車的隱形敵人，但在保時捷911 GT3 RS的設計裡，空氣更像是合作夥伴。車尾的碳纖維尾翼宛如超跑界的「鯨魚尾」，不僅尺寸驚人，其設計細節更是藏著大智慧。碳纖維材質的選用讓結構既輕量化又堅固，而翼板與擴散器的結合，則是為了最大化地引導氣流，使車輛緊貼地面。這不僅僅是數據上的提升，更多的是在高速駕駛時給予駕駛者無與倫比的穩定感。更讓人著迷的是來自賽車領域的靈感應用，例如取代後擋風玻璃的碳纖維面板，不僅降低車輛重心，還能在彎道中提供更穩定的操控表現。這樣的設計不僅是空力學的應用，更是對駕駛需求的深刻理解與滿足。

為了讓整體套件發揮最大效益，車頭部分也進行了相應升級。前擾流板經重新設計，可進一步增強下壓力，並加入碳纖維結構進行額外補強。此外，重新設計的葉片與加裝於車頭的「潛水翼板」則有效優化車輪周圍的氣流，進一步提升空氣動力表現。

為了讓整體套件發揮最大效益，車頭部分也進行了相應升級。前擾流板經重新設計，可進一步增強下壓力，並加入碳纖維結構進行額外補強。此外，重新設計的葉片與加裝於車頭的「潛水翼板」則有效優化車輪周圍的氣流，進一步提升空氣動力表現。

為了讓整體套件發揮最大效益，車頭部分也進行了相應升級。前擾流板經重新設計，可進一步增強下壓力，並加入碳纖維結構進行額外補強。此外，重新設計的葉片與加裝於車頭的「潛水翼板」則有效優化車輪周圍的氣流，進一步提升空氣動力表現。

如果說車尾的設計是用來「按住」車輛，那麼車頭的空力結構則是讓她在高速中保持平衡的關鍵。保時捷為這款車重新設計了前擾流板，並加入碳纖維補強結構，讓車頭不再只是削減阻力，而是主動參與產生下壓力。更有趣的是，車頭的「潛水翼」設計——這一靈感源於航空領域，卻在跑車上得到了完美運用。它能有效管理車輪周圍的氣流，減少紊流的同時提升操控穩定性。這樣的車頭設計並不是為了讓車輛看起來更具攻擊性，而是真正服務於性能需求。當前後空力結構達到一種微妙的平衡時，駕駛者能感受到的不只是更高的抓地力，更是一種「人車合一」的純粹駕駛樂趣。

在提升空力表現的同時，底盤也必須應對更大的負荷。車輛的半主動懸吊系統彈簧剛性增加，前軸提升30%、後軸提升15%。

配備四個車輪感測器與三個車身加速度感測器，能迅速調整避震器反應。而新的避震器內部則配置了兩組獨立閥門，分別負責壓縮與伸展，帶來更精確的減震控制。

配備四個車輪感測器與三個車身加速度感測器，能迅速調整避震器反應。而新的避震器內部則配置了兩組獨立閥門，分別負責壓縮與伸展，帶來更精確的減震控制。

保時捷近期推出的911 GT3 RS Manthey空力套件由位於魏斯阿赫的保時捷開發中心及Manthey聯合開發，專為賽道而設計。其性能不僅是對賽車運動的致敬，更突破了傳統的極限。

下壓力聽起來是一件美好的事情，但當它達到1噸時，底盤的壓力可不輕鬆。保時捷為911 GT3 RS配備了一套半主動懸吊系統，這並不是單純的硬派升級，而是一次科學的進化。前後軸的彈簧剛性分別提升30%與15%，並搭配多組感測器，即時監測車身的動態反饋，從而讓避震系統進行精準調整。最令人讚嘆的是方向盤上的手動調校功能，駕駛者可以根據自己的需求微調避震器設定，無論是賽道挑戰還是日常駕駛，都能找到最適合的設定。在這裡，科技不再是冷冰冰的數據，而是直接為駕駛服務的工具。

從保時捷911 GT3 RS的Manthey空力套件，我們看到了空氣動力學在跑車領域的極限表現，也體驗到技術與藝術融合的魅力。在這場以「空力至上」為核心的革新中，不僅是科學數據的突破，更是對速度、穩定與操控的一次全新詮釋。對車迷而言，GT3 RS不僅是一台車，更是一個對工程智慧的深刻禮讚。

從保時捷911 GT3 RS的Manthey空力套件，我們看到了空氣動力學在跑車領域的極限表現，也體驗到技術與藝術融合的魅力。在這場以「空力至上」為核心的革新中，不僅是科學數據的突破，更是對速度、穩定與操控的一次全新詮釋。對車迷而言，GT3 RS不僅是一台車，更是一個對工程智慧的深刻禮讚。

空氣動力學不僅是工程學的範疇，更是一門藝術。而保時捷911 GT3 RS正是這門藝術的代表作。從車尾到車頭，從空力設計到底盤調校，這款車的每一個細節都體現了對駕駛者需求的深刻理解。對我而言，這不僅是一台跑車，更是一個關於速度與穩定的哲學宣言。她讓我重新思考：我們與機械的關係，不該僅僅停留在駕馭，而是相互成就。

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關鍵字：Porsche保時捷911GT3RSManthey套件汽車跑車超跑新車改裝賽道

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