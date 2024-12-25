立委提降進口車關稅　車輛公會發聲明：台灣汽車產業失去競爭力

▲車輛公會呼籲政府，應以調降貨物稅方向取代關稅，因為調降貨物稅適用於進口車和國產車，建議調降貨物稅以反映售價，讓民眾立即有感。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

在經濟部祭出國產自製率新制防止中國車在台做大，導致國產車可能大漲價的後果後，有立委提出調降進口關稅來降低車價，卻恐讓台灣步上澳洲後塵，讓國內汽車產業全垮。對此，車輛公會協同國內各汽車廠（國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、台灣本田、福特六和）與零件廠（信昌、六和機械、東陽等公司）共同發表聲明，呼籲政府重視產業公平，應以調降貨物稅方向取代關稅，因為調降貨物稅適用於進口車和國產車，建議調降貨物稅以反映售價，讓民眾立即有感。

日前有立委提案調降汽車關稅，打算以此讓進口車降價，卻讓國產車步上澳洲車業空洞化後塵，身為國內汽車業代表的車輛公會，24日直言，根據經濟部評估報告，小客車的關稅稅率若由17.5％降至0％，除國家稅損高達600億元，更將使台灣汽車產業失去競爭力，市場全都是進口車，步上澳洲汽車產業全垮後塵。

對於保護國內汽車產業的可行措施，車輛公會建議，可朝向調降貨物稅方向提案，調降貨物稅進口和國產車皆可適用，可將降稅價差合理反應至售價。公會再次呼籲立即調降貨物稅，將可反映售價，讓民眾立即有感。

車輛公會指出，汽車工業結合鋼鐵、橡膠、塑膠、電子等產業，屬於投資金額大、技術密集、關聯性高的綜合產業，創造就業機會及稅收，對國家經濟發展具有極大貢獻，臨近的日本、韓國、中國大陸、印度、泰國等國家莫不積極發展汽車工業，2023年台灣汽車產業若包含汽車電子產值將近新台幣8,400億元，台灣汽車產業整車廠與零件廠達2,500家（不含上游原物料與下游售後服務體系廠），就業人口數達16萬人，上下游相關就業人口達30萬人。

車輛公會表示，車輛產業為技術與資本密集的產業，其產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業，且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能，故車輛產業有「火車頭工業」之稱。

此外，國內汽車產業經過多年的努力，已擁有完整且具競爭力的零組件供應鏈，加上近年來汽車朝向電動化與智慧化發展，全球人工智慧正在展開發展的黄金年代，AI已滲透至各個領域，AI在汽車的應用範圍廣泛，例如自動駕駛等，結合台灣資通訊產業、半導體晶片優勢，成為台灣產業轉型及升級的重要關鍵機會，有望再創另一個兆元產業。



更多鏡週刊報導

無懼民俗月與股市震盪 賓士、奧迪競推豪車登台搶市

吳清源重砲發聲明喊三陽退出 車輛公會回應了

重申支持車輛國產化 三陽董座曝退出車輛公會真相