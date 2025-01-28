出遊前先做輪胎健檢！2關鍵一次看　胎壓過高易爆胎

記者黃翊婷／綜合報導

不少民眾會趁著春節期間外出旅遊，交通部公路局提醒，駕駛人上路之前，記得要檢查輪胎，包含胎紋、胎壓，若胎紋不足恐怕會增加水漂風險，胎壓過高則容易發生爆胎。此外，天氣寒冷或是日夜溫差大時，也要多加留意愛車的狀況，例如電瓶檢查、機件檢查。

▲輪胎是行車安全的重要原件。（示意圖／達志影像）

交通部公路局表示，輪胎是行車安全的重要原件，也是車輛唯一與地面接觸的地方，乘載重量、傳遞牽引力（抓地力）、緩和震動，這些都是保護駕駛與乘客的準則，所以顧好輪胎是很重要的事情。

▲胎面若已經磨損至磨耗點，請盡速更換新輪胎，以免發生危險。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

● 胎紋檢查

胎紋作用：增加摩擦力、排水。

胎紋不足：大幅降低摩擦力，削弱汽車效能、增加燃料消耗量，失去排水防滑作用，產生水漂風險。

自主檢測：輪胎溝紋已磨耗到指示點，請一定要趕緊更換。

● 胎壓檢查

胎壓高：易感覺路面顛簸，可能出現爆胎現象。

胎壓低：導致車輛耗油，方向盤變重不易操控。

自主檢測：請在輪胎冷卻時測量胎壓，不可停車後立刻量；請使用胎壓計測量或請專業修車廠協助，量測時請檢查氣門嘴是否有漏氣、遺落、未鎖好等狀況。

此外，當天氣寒冷或是日夜溫差大時，除了檢查輪胎，也要多加留意電瓶、機件的狀況，低溫時電瓶效能易受到影響，車輛機件也容易發生故障，不論是行車前或是行進期間都要多加注意。