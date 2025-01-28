ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

出遊前先做輪胎健檢！2關鍵一次看　胎壓過高易爆胎

記者黃翊婷／綜合報導

不少民眾會趁著春節期間外出旅遊，交通部公路局提醒，駕駛人上路之前，記得要檢查輪胎，包含胎紋、胎壓，若胎紋不足恐怕會增加水漂風險，胎壓過高則容易發生爆胎。此外，天氣寒冷或是日夜溫差大時，也要多加留意愛車的狀況，例如電瓶檢查、機件檢查。

▲輪胎、胎壓。（示意圖／達志影像）

▲輪胎是行車安全的重要原件。（示意圖／達志影像）

交通部公路局表示，輪胎是行車安全的重要原件，也是車輛唯一與地面接觸的地方，乘載重量、傳遞牽引力（抓地力）、緩和震動，這些都是保護駕駛與乘客的準則，所以顧好輪胎是很重要的事情。

（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

▲胎面若已經磨損至磨耗點，請盡速更換新輪胎，以免發生危險。（圖／翻攝自Facebook／公路局：公路人）

● 胎紋檢查

胎紋作用：增加摩擦力、排水。

胎紋不足：大幅降低摩擦力，削弱汽車效能、增加燃料消耗量，失去排水防滑作用，產生水漂風險。

自主檢測：輪胎溝紋已磨耗到指示點，請一定要趕緊更換。

● 胎壓檢查

胎壓高：易感覺路面顛簸，可能出現爆胎現象。

胎壓低：導致車輛耗油，方向盤變重不易操控。

自主檢測：請在輪胎冷卻時測量胎壓，不可停車後立刻量；請使用胎壓計測量或請專業修車廠協助，量測時請檢查氣門嘴是否有漏氣、遺落、未鎖好等狀況。

此外，當天氣寒冷或是日夜溫差大時，除了檢查輪胎，也要多加留意電瓶、機件的狀況，低溫時電瓶效能易受到影響，車輛機件也容易發生故障，不論是行車前或是行進期間都要多加注意。

關鍵字：輪胎檢查春節出遊行車安全交通部電瓶檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

推薦閱讀

「大改款TOYOTA RAV4」外觀、內裝都曝光！空間有感放大最快4月登場

「大改款TOYOTA RAV4」外觀、內裝都曝光！空間有感放大最快4月登場

別只會打雙黃燈！開車遇豪大雨、起霧時「水母圖案」最先該點亮

別只會打雙黃燈！開車遇豪大雨、起霧時「水母圖案」最先該點亮

TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

TOYOTA「2款全新休旅」大陸3月上市！空間比RAV4大　折合新台幣45萬

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

台灣Audi「新年新車重頭戲」！新電動旅行車、改款Q5、A3掀背今年見

台灣Audi「新年新車重頭戲」！新電動旅行車、改款Q5、A3掀背今年見

台灣「本田第1款油電休旅」今年見！改款新HR-V挑戰TOYOTA神車休旅

台灣「本田第1款油電休旅」今年見！改款新HR-V挑戰TOYOTA神車休旅

最新文章

「大改款TOYOTA RAV4」外觀、內裝都曝光2025-01-28

開車遇暴雨該打雙黃燈？2025-01-28

TOYOTA 2款全新休旅大陸3月上市2025-01-28

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

台灣Audi「新年新車重頭戲」2025-01-28

台灣本田第1款油電休旅今年見2025-01-28

充電業者搶電動車新春出遊商機2025-01-28

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

熱門文章

警抓飆車「用Google地圖」　法官打臉2025-01-27

第6代大改款TOYOTA RAV4今年問世2025-01-27

現代國產全新跨界休旅今年登場2025-01-27

高速公路內車道龜車最高罰1萬22025-01-27

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

國外研究顯示電動車壽命不輸油車2025-01-27

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台2025-01-26

BMW台灣2024電動車銷量成長近9成2025-01-28

「MG多款新車」計劃公開2025-01-27

台灣「國民電動車」百萬有找今年見2025-01-26

相關新聞

春節留意居家用電　能源署分享「用電3要訣」確保安全

春節留意居家用電　能源署分享「用電3要訣」確保安全

國1楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷

國1楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

總預算案影響花東雙軌電氣化　立委黃建賓：交通部霸凌偏鄉

總預算案影響花東雙軌電氣化　立委黃建賓：交通部霸凌偏鄉

讀者迴響

熱門文章

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

「大改款TOYOTA RAV4」2025年重量級新車！外觀內裝大翻新加上新油電

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

高速公路「內車道龜車」最高罰1萬2！保持車距網友靠這招

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

國外研究顯示「電動車壽命不輸油車」！表現最好的是這品牌

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

楊梅休息站4死4傷「事故車款是這台」！隱藏門把設計難打開

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366