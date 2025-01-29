小孩無照騎車巷口買東西　家長遭連坐罰吊扣車輛牌照1個月

記者黃翊婷／綜合報導

新北市15歲曾姓少年去年10月間偷開祖父的休旅車發生事故，釀成3死2傷悲劇，一度掀起社會大眾關注。新北市交通事件裁決處表示，若將車子借給他人無照駕駛，車主也會受到連坐罰，可能會被依法吊扣牌照1個月至6個月，租賃車業者也包含在此規範中，曾有家長為了方便，請孩子無照騎車到巷口買東西，因此遭吊扣車輛牌照1個月。

▲曾姓少年無照駕駛祖父的休旅車，釀成3死2傷事故。（資料照／記者黃彥傑攝）

回顧曾姓少年一案，曾姓少年在去年10月17日時，趁著祖父出國旅遊的空檔，偷溜進祖父家拿取休旅車鑰匙，接著開車準備去找同學，卻在行經內湖東湖路、安康路口時，失控撞進一間臭豆腐店面，導致2名正在用餐的客人當場喪命，1名機車騎士遭撞飛不治，遭撞店家的老闆娘、1名員工也受到波及受傷。

事故發生之後掀起社會大眾關注，除了曾姓少年無照駕駛的問題之外，祖父是否也有過失刑責，同樣引起大眾熱議。

▲若將車輛借給無駕照的人使用，車主也會受到處罰。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

新北市交通事件裁決處表示，無照駕駛行為嚴重影響到交通安全，為了加強車輛管理及責任，立法院修正相關道路交通管理處罰條例，除了提高無照駕駛罰鍰，車主也得連坐罰吊扣牌照1個月至6個月，若租賃車業者將車輛出租給無駕照的駕駛人，同樣也會受罰。

裁決處進一步說明，2023年6月30日修訂的道路交通管理處罰條例第21條第1項規定，已提高無照駕駛人於5年內無照駕駛2次以上者，處2萬4000元罰鍰，並當場禁止駕駛；另外，若是車主允許無駕照駕駛人駕駛自己的車輛，也會挨罰吊扣「車主」牌照1個月至6個月。

裁決處指出，統計2024年1月至6月違反道路交通管理處罰條例第21條第6項允許無駕照人駕駛其車輛者，就有661件，還有家長為了方便，請孩子無照騎車到巷口買東西，因此遭吊扣車輛牌照1個月。

裁決處提醒，無照者請勿駕駛車輛，也不要抱持僥倖心態，一旦發生意外，不僅危害自身安全，甚至還會波及其他用路人的生命安全，造成無法挽回的憾事。