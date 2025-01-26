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酒駕被吊照硬開上路　遭撞騎士出院後休克亡！駕駛下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿強（化名）因酒駕被吊銷駕駛執照，2023年5月間仍開車外出，還貿然在路口轉彎，導致騎士A閃避不及發生碰撞；騎士經過住院治療，出院後又因敗血性休克再度送醫，經搶救仍宣告不治。桃園地院法官日前審理此案，並依駕駛執照遭吊銷期間駕車因而過失致人死亡罪，判處阿強有期徒刑8個月，緩刑2年，還要向受害者家屬支付30萬元損害賠償金。

▲▼ 安全帽,車禍,機車。（圖／CFP）

▲阿強無照開車上路，與機車騎士發生碰撞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強先前因為酒駕被吊銷駕駛執照，仍在駕駛執照遭吊銷期間開車上路，2023年5月間他開車行經桃園市慈文路與慈華街路口，卻疏於注意，沒有在路口30公尺前打方向燈，便貿然右轉。

騎士A見狀已經來不及閃避，雙方發生碰撞，騎士A當場人車倒地，經送醫治療確認受有左手肘開放性骨折併骨外露、左側小腿骨折、左膝挫傷、皮膚壞死等傷害。騎士A經過2個月治療才出院，但出院未滿1個月就因為敗血性休克、呼吸衰竭、嚴重組織感染昏迷送醫，急救後仍宣告不治。

桃園地院法官認為，騎士A因敗血性休克死亡，除了嚴重組織感染之外，也與車禍後接受手術有關，無論他術後照顧狀況如何，他的死亡結果仍與手術後傷口未完全癒合的原因有關，與本案車禍具有相當因果關係，所以阿強應就此負起過失責任。

法官表示，考量到阿強在事故發生當下，有留在現場等待警方到場處理，並向警員坦承肇事，自首犯行並同意接受裁判，最終依駕駛執照遭吊銷期間駕車因而過失致人死亡罪，判處有期徒刑8個月，緩刑2年，還要向騎士A的家屬支付30萬元損害賠償金。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

關鍵字：酒駕肇事判刑賠償桃園

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