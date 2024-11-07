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Nissan「全球大裁員」9000員工將失業！減20％產能下修營業利潤

▲Nissan。（圖／路透）

▲日本汽車製造大廠Nissan（日產汽車）將進行大規模裁員。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

隨著全球業績不振，日本汽車製造大廠Nissan（日產汽車）決定將全球汽車生產能力削減20%，並進行大規模裁員，預計將裁掉全球9000名員工，相當於7%的集團員工。此外，為了確保業務營運資金，Nissan還將出售部分持有的三菱汽車股份。

根據《華爾街日報》報導，近期公布的2024年9月期中財務報告顯示，Nissan的營業利潤比去（2023）年同時期下滑90.2%，淨利潤則減少93.5%。因此，Nissan將本年度（截至2025年3月）的營業利潤目標，從原先的5000億日圓下修到1500億日圓，遠低於市場預測的3219億日圓。

為了應對銷售不振的困境，Nissan決定在全球範圍內進行大規模的裁員與減產，預計將在全球裁員9000人，並將全球汽車生產能力削減20%。此外，Nissan也將向三菱汽車賣回10.02%的股份，以確保營運資金的正常運作，這將使Nissan的持股比例由目前的34.07%下降。

面對公司業績下滑，Nissan的社長兼首席執行官（CEO）內田誠，自願從本月起返還50%的薪資，其他主要經營幹部也將自願減少薪資，以幫助銷售與收益不振的公司。

關鍵字：日產汽車裁員業績下滑減產三菱汽車

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