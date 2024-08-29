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均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲安東貿易發表全新KTM 390 Duke、Husqvarna Svartpilen 401與Vitpilen 401等3款黃牌重機。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

KTM與Husqvarna（俗稱海絲瓜）總代理安東貿易今（29）日發表全新390 Duke、Svartpilen 401與Vitpilen 401等3款黃牌重機，3者建議售價均為28.8萬，並都能享有60期0利率全額貸的優惠，390 Duke再贈送進退檔快排系統；值得一提的是，今日發表會地點特別選在IVECO商用車北區旗艦中心，不僅是IVECO在亞洲最大的4S據點，現場也展出安東代理的商用車與工程機具。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲390 Duke全車有90%零組件都經過重新設計，車頭的造型也變得較過去更為張狂。

定位為「彎道火箭」的390 Duke在此世代的變化幅度不小，原廠宣稱全車有90%零組件都經過重新設計，在外型上沿襲了新世代家族設計語彙，加大了車頭的日行燈面積，兩側的飾板也更銳利並向前延伸，全車均採LED作為照明光源，同時提供2種彩繪配色選項。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲從車尾角度能看出全新鋁製副車架，全車均採LED光源照明。

操作介面同樣有著大幅變化，全新5吋儀表配有全新介面設計，原廠強調UI與UX都是同級的最高體現，不僅支援智慧型手機連線，左手的操作控鍵同樣經過重新編排；電控的提升同樣有感，除了有電子油門、Supermoto ABS、彎道ABS、MTC循跡系統等基本功能外，還有彈射起步、3種騎乘模式、限速功能、方向燈自動關閉等，另外可選配進退檔快排系統（上市期間贈送）與加溫握把。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新5吋全彩儀表介面經過重新設計，左手控鍵也較過去更加直覺好用，同時所有控鍵都有背光功能。

動力方面，390 Duke搭載優化汽缸頭與變速箱的LC4c引擎，可輸出44匹最大馬力與3.97公斤米扭力，標配滑動式離合器；全新車架採用兩件式結構，主車架與副車架分別為鋼製與鋁製，並將後避震器移至右側，騰出來的空間使空濾箱能進一步加大，弧形後搖臂也讓排氣管空間更簡約。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲LC4c引擎比過去更為緊湊，全新後搖臂也讓排氣管區域配置更簡潔。

懸吊部分也較先前有所升級，前方搭載WP APEX倒立式43mm前叉，提供簡單易懂的5段壓縮回彈阻尼可調功能，後方則是WP APEX單槍避震，提供回彈阻尼及預載可調，行程皆為150mm；制動採用前Brembo Bybre對向4活塞輻射卡鉗搭配320mm碟盤，後方則為單活塞卡鉗配合240mm浮動碟，原廠也強調前後輪圈都經過輕量化，總共減去了4.3公斤的簧下重量。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲黑箭（左）與白箭（右）都獲得了與KTM 390 Duke相同幅度的進化，並維持了非常個性化的外觀設定。

作為共用相同平台打造的車款，Husqvarna Svartpilen 401「黑箭」與Vitpilen 401「白箭」也獲得和KTM 390 Duke相同幅度的進化，僅在副車架沿用鋼管製品，而且兩車款也都維持相當有個性的外型設定，包括經典的圓形頭燈組，黑箭更有小風鏡、油箱行李架、鋼絲框與巧克力胎等視覺亮點，兩者車如其名，僅提供黑色與白色單一車色選項。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／記者張慶輝攝）

▲與KTM 390 Duke不同的是，黑箭與白箭的副車架仍維持鋼製設定。

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／翻攝自KTM）

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／翻攝自KTM）

▲均一價28.8萬！KTM＆海絲瓜「3大改款黃牌重機」開賣　再享60期全貸。（圖／翻攝自KTM）

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