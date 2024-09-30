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兩男半夜上山變車床族　幸好睡的是VOLVO「XC40 Recharge」充飽電隔日再戰

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲街訪突即隊兩位小編阿肥跟罐頭的員工旅遊，竟然是開著VOLVO XC40 Recharge超高效電動車上山度假，本來兩人興奮又期待，沒想到後面情況逐漸「走鐘」。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

員工旅遊能有多爽？看看ETtoday街訪突即隊就知道！為了慶祝突即隊成立5週年，節目組竟然決定讓阿肥跟罐頭開著高級歐洲車款上山度假去，完全超懂男人的夢想假期。兩人被製作人帶到超知名的瑞典汽車製造商VOLVO展示中心時，還不敢相信真的要開著最新的「XC40 Recharge超高效能電動車」出去玩。阿肥跟罐頭雖然心中不敢置信，身體已經很誠實地動起來，幫XC40 Recharge使用充電樁充電，200kw超充0到80%只要28分鐘就搞定，兩個人廢話不囉唆，直接上車出發！

▲▼VOLVO,電動車,XC40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

預計三天兩夜的員旅時光讓兩人充滿期待，但殊不知卻是一連串考驗的開始，第一站福壽山農場坐落於中央山脈與雪山山脈之間，群山環繞的地理位置擁有開闊視野，四季自然風光明媚動人；駕駛XC40 Recharge一路馳騁，罐頭第一次坐電動車，大讚XC40 Recharge「超穩」，加速0至100km只要4.7秒，帶來的貼背感跟跑車一樣過癮，而且使用Google車載娛樂系統，不僅能導航還可以看到預估電池用量，輕鬆應對上路小case，更聰明的是，只要透過搜尋就能一目了然。

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

就這樣阿肥往福壽山農場開了3小時多的山路，一路上風景美麗，但兩人大嘆「只可惜只有我們兩個棒子、沒有妹子」，而且罐頭發現照這個路線行駛，似乎就是網友俗稱的「切地瓜」，意指從北沿著中央山脈一路往南開，就像是把形狀像地瓜的台灣切成一半，而且就這樣一直往山路開去，他也擔心會不會沒有充電樁？罐頭努力回想一開始出發時到底有沒有充飽電，因為只要充飽電一共可以跑668公里。

▲▼VOLVO,電動車,XC40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

好險的是就這樣一路從白天開到黑夜，XC40 Recharge還有電，不過只剩30%，還好一查發現，即使是罕無人煙的深山野嶺也有充電樁，像是兩人要去的目的地福壽山農場上，就有全台海拔最高的充電樁，駕駛人不怕沒電可以充，因為VOLVO擁有全台最強充電網，一共有10家合作廠商，總共有6千多個充電樁遍布全台，讓你開到哪充到哪。

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

順利在夜間抵達福壽山農場的阿肥跟罐頭，除了趕快將XC40 Recharge充電之外，也開始找晚上要住哪裡？本來期待員旅不只開好車，還能住厲害的飯店或賓館，而且利用Google車載娛樂系統搜尋，有賓館旁邊就有充電樁，沒想到製作人殘忍告知「現在房間都訂滿了」然後丟了兩個睡袋出來，讓阿肥跟罐頭大驚失色，「難道我們今天要睡車上？！」罐頭哀怨說「我第一次當車床族就要跟你這胖子住在一起哦」讓阿肥一聽爆氣反嗆「我勸你好好講話！我今天車已經開夠多了，不要逼我」！

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

兩人大嘆「我們是什麼很賤的人嗎？」但抱怨歸抱怨還是默默認份打開睡袋準備睡車上，所幸有浪漫的滿天星空陪伴，但阿肥跟罐頭一想到三天兩夜的員旅不曉得還要受盡多少折磨，就忍不住哭哭「好想回家了哦！」究竟接下來還會發生什麼令人意想不到的事情呢？下集待續。

▲▼VOLVO,電動車,XC 40 Recharge,充電樁,街訪突即隊。（圖／翻攝自影片）

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關鍵字：VOLVO電動車XC40 Recharge充電樁街訪突即隊

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