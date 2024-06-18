ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

零碳排、低震動、低噪音！輕型純電貨卡FUSO eCanter引領綠色運輸時代

▲首款輕型純電貨卡FUSO eCanter登台，搭載先進科技引領綠色運輸時代。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

全台首款輕型(5噸)純電貨卡 FUSO eCanter 大陣仗亮相，嶄新的外觀設計融入橙、藍雙色，象徵守護生態與激發電力，引領台灣綠色運輸時代邁入新紀元。

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲首款電動輕型貨卡FUSO eCanter大陣仗亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣戴姆勒亞洲商車（簡稱DTAT）產品行銷總監黃俊賓表示，eCanter 是一台零排放、低噪音、低震動的電動車，能夠讓所有台灣的頭家們實現淨零碳排的使命，甚至幫助跨國企業計算碳足跡。

據統計，全台60萬台的商用貨卡，其中，輕型貨卡的佔比就超過60%。DTAT 啟動輕型純電貨卡元年，導入全新5噸和8.55噸eCanter車款，因應各產業需求不同，提供多元的軸距選擇，搭載先進科技設備，翻轉卡車刻板印象，更全面提升安全配備，保護駕駛及用路人。

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲嶄新外觀融入橙、藍雙色，象徵守護生態與激發電力。（圖／記者謝盛帆攝）

黃俊賓進一步指出，eCanter 新世代電動傳動系統eAxle，取代傳統傳動軸功能，整合了馬達、逆變器、變速箱和後差速器，實現傳動系統輕量化並可適度提升扭力；而電動動力分導器ePTO (electric power take-off)，可將動力分導至不同車體，運用在垃圾車、冷凍車等車身；電池部分則換成磷酸鐵鋰(LFP)電池，壽命較長且熱導性更高，也更易架裝車體。

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲因應各產業需求不同，eCanter提供多元的軸距選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

不只協助產業能源轉型，eCanter 也為車主打造媲美房車等級座艙，10吋LCD全液晶彩色數位儀表板，加上智能免持鑰匙、電子手煞車等配備，提供舒適的行車體驗。此外，安全標準更是領先業界同級。

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲eCanter為車主打造媲美房車等級座艙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼首款輕型純電貨卡FUSO eCanter　先進科技引領台灣綠色運輸時代。（圖／記者謝盛帆攝）

▲10吋LCD全液晶彩色數位儀表板，清楚呈現行車資訊。（圖／記者謝盛帆攝）

黃俊賓補充說道，除了ESP(車身電子動態穩定系統)、HSA(斜坡起步輔助系統)、LDWS(車道偏移警示系統)等基本的安全配備，eCanter 也引進戴姆勒商車集團最新的 ABA®5 第五代主動式煞車輔助系統，運用智慧鏡頭和毫米波雷達偵測前方障礙物，視距離與行駛狀況提醒駕駛，或自動啟動煞車系統；還有Active Sideguard Assist1.0 主動側邊防護輔助系統，可於車輛右轉時，預測範圍內的行人及障礙物，並適時提醒駕駛及啟動煞車，保障行車安全。

▲ABA主動式煞車輔助系統和ASA主動側邊防護輔助系統。圖／台灣戴姆勒亞洲商車提供

▲搭載ABA主動式煞車輔助系統和ASA主動側邊防護輔助系統，保障行車安全。（圖／台灣戴姆勒亞洲商車提供；下同）

「FUSO導入eCanter對於台灣企業主、駕駛者及民眾都有重大意義。」ETtoday資深車線記者張慶輝，試駕實測後給予高度好評，因為少了引擎震動，駕駛更加舒適，搭載多項智慧科技配備，安全性再升級符合企業主需求，夜間在市區內運輸能大幅降低噪音干擾，也讓民眾的生活品質有所提升。

▲FUSO eCanter登台，城市中短程物流的最佳夥伴，元皓交通便是首批使用純電輕貨卡的物流業者之一。（圖／台灣戴姆勒亞洲商車提供）

▲FUSO eCanter登台，城市中短程物流的最佳夥伴，元皓交通便是首批使用純電輕貨卡的物流業者之一。

ESG浪潮來襲，淨零排放成為全球共識，企業相繼投入轉型，「綠色運輸」成為關鍵一環，FUSO eCanter登台，成為城市中短程物流的最佳夥伴。DTAT 扮演神隊友，助攻台灣產業邁向永續，目標2050年在道路上實現碳中和運輸。

關鍵字：FUSOeCanter台灣戴姆勒DTAT純電電動車商用車貨卡綠色運輸科技綠能能源轉型eAxleePTOLFPABAASAESG淨零排放

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

「韓系全新豪華跑旅」北美開賣！叫戰雙B GLE、X6　折合新台幣258萬

「韓系全新豪華跑旅」北美開賣！叫戰雙B GLE、X6　折合新台幣258萬

Nissan推「Z跑車限量特仕版」！專屬車色、水箱護罩折新台幣182萬

Nissan推「Z跑車限量特仕版」！專屬車色、水箱護罩折新台幣182萬

奧迪「4門電動跑車」改款大升級！新增912匹RS性能版成史上最強

奧迪「4門電動跑車」改款大升級！新增912匹RS性能版成史上最強

零碳排、低震動、低噪音！輕型純電貨卡FUSO eCanter引領綠色運輸時代

零碳排、低震動、低噪音！輕型純電貨卡FUSO eCanter引領綠色運輸時代

2023全球最暢銷車是它！狂賣122.3萬輛、成長64%擠下TOYOTA RAV4

2023全球最暢銷車是它！狂賣122.3萬輛、成長64%擠下TOYOTA RAV4

最新文章

特斯拉Cybertruck成為杜拜警車2024-06-18

「韓系全新豪華跑旅」北美開賣2024-06-18

Nissan推「Z跑車限量特仕版」2024-06-18

奧迪「4門電動跑車」改款大升級2024-06-18

輕型純電貨卡FUSO eCanter登台2024-06-18

2023全球最暢銷新車Top25出爐2024-06-18

Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣2024-06-18

Volvo S60宣告7月停產2024-06-18

台灣奇瑞最快今年導入Jaecoo J7休旅2024-06-18

「TOYOTA Alphard新運動款」亮相2024-06-18

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣2024-06-18

MG「大型7人座電動車」泰國開賣2024-06-17

「Omoda C5跨界休旅」確認登台2024-06-17

台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣2024-06-17

7月新車預報、Camry打頭陣2024-06-17

台灣奇瑞最快今年導入Jaecoo J7休旅2024-06-18

Nissan「高人氣入門掀背」推改款2024-06-17

雷諾Captur入門跨界休旅改款亮相2024-06-17

「下一代MG ZS」預計今年見2024-06-17

「MG4全新旅行車」有望今年登場2024-06-17

相關新聞

中國科技實力來勢洶洶　美國應多關注自身進步

中國科技實力來勢洶洶　美國應多關注自身進步

102.8萬起！Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣　1.0、1.5升省稅金雙動力

102.8萬起！Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣　1.0、1.5升省稅金雙動力

民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

民調：35％澳洲人支持「出兵協防台灣」　70％認中國是安全威脅

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

迎接颱風季　專家：今年台灣梅雨季提早結束

前川普國防官員：台灣命運不取決於烏克蘭戰爭

前川普國防官員：台灣命運不取決於烏克蘭戰爭

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

奇瑞導入台灣車款確認！「Omoda C5跨界休旅」挑戰百萬有找

奇瑞導入台灣車款確認！「Omoda C5跨界休旅」挑戰百萬有找

83.9萬起！台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣　外觀升級不加價

83.9萬起！台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣　外觀升級不加價

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

台灣奇瑞預告導入「新中型休旅」！Jaecoo J7登台挑戰TOYOTA RAV4

台灣奇瑞預告導入「新中型休旅」！Jaecoo J7登台挑戰TOYOTA RAV4

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366