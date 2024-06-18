零碳排、低震動、低噪音！輕型純電貨卡FUSO eCanter引領綠色運輸時代

▲首款輕型純電貨卡FUSO eCanter登台，搭載先進科技引領綠色運輸時代。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

全台首款輕型(5噸)純電貨卡 FUSO eCanter 大陣仗亮相，嶄新的外觀設計融入橙、藍雙色，象徵守護生態與激發電力，引領台灣綠色運輸時代邁入新紀元。

▲首款電動輕型貨卡FUSO eCanter大陣仗亮相。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣戴姆勒亞洲商車（簡稱DTAT）產品行銷總監黃俊賓表示，eCanter 是一台零排放、低噪音、低震動的電動車，能夠讓所有台灣的頭家們實現淨零碳排的使命，甚至幫助跨國企業計算碳足跡。

據統計，全台60萬台的商用貨卡，其中，輕型貨卡的佔比就超過60%。DTAT 啟動輕型純電貨卡元年，導入全新5噸和8.55噸eCanter車款，因應各產業需求不同，提供多元的軸距選擇，搭載先進科技設備，翻轉卡車刻板印象，更全面提升安全配備，保護駕駛及用路人。

▲嶄新外觀融入橙、藍雙色，象徵守護生態與激發電力。（圖／記者謝盛帆攝）

黃俊賓進一步指出，eCanter 新世代電動傳動系統eAxle，取代傳統傳動軸功能，整合了馬達、逆變器、變速箱和後差速器，實現傳動系統輕量化並可適度提升扭力；而電動動力分導器ePTO (electric power take-off)，可將動力分導至不同車體，運用在垃圾車、冷凍車等車身；電池部分則換成磷酸鐵鋰(LFP)電池，壽命較長且熱導性更高，也更易架裝車體。

▲因應各產業需求不同，eCanter提供多元的軸距選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

不只協助產業能源轉型，eCanter 也為車主打造媲美房車等級座艙，10吋LCD全液晶彩色數位儀表板，加上智能免持鑰匙、電子手煞車等配備，提供舒適的行車體驗。此外，安全標準更是領先業界同級。

▲eCanter為車主打造媲美房車等級座艙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲10吋LCD全液晶彩色數位儀表板，清楚呈現行車資訊。（圖／記者謝盛帆攝）

黃俊賓補充說道，除了ESP(車身電子動態穩定系統)、HSA(斜坡起步輔助系統)、LDWS(車道偏移警示系統)等基本的安全配備，eCanter 也引進戴姆勒商車集團最新的 ABA®5 第五代主動式煞車輔助系統，運用智慧鏡頭和毫米波雷達偵測前方障礙物，視距離與行駛狀況提醒駕駛，或自動啟動煞車系統；還有Active Sideguard Assist1.0 主動側邊防護輔助系統，可於車輛右轉時，預測範圍內的行人及障礙物，並適時提醒駕駛及啟動煞車，保障行車安全。

▲搭載ABA主動式煞車輔助系統和ASA主動側邊防護輔助系統，保障行車安全。（圖／台灣戴姆勒亞洲商車提供；下同）

「FUSO導入eCanter對於台灣企業主、駕駛者及民眾都有重大意義。」ETtoday資深車線記者張慶輝，試駕實測後給予高度好評，因為少了引擎震動，駕駛更加舒適，搭載多項智慧科技配備，安全性再升級符合企業主需求，夜間在市區內運輸能大幅降低噪音干擾，也讓民眾的生活品質有所提升。

▲FUSO eCanter登台，城市中短程物流的最佳夥伴，元皓交通便是首批使用純電輕貨卡的物流業者之一。

ESG浪潮來襲，淨零排放成為全球共識，企業相繼投入轉型，「綠色運輸」成為關鍵一環，FUSO eCanter登台，成為城市中短程物流的最佳夥伴。DTAT 扮演神隊友，助攻台灣產業邁向永續，目標2050年在道路上實現碳中和運輸。