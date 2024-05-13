【廣編】台灣機車創舉！DRGBT榮獲紅點設計大獎

圖、文／SYM提供

新一代DRGBT概念車以全面進化後的高性能速克達之姿再次出現，由Nova Design設計，意在將這台旗艦白牌速克達的整體外型，進化到全新的境界。

新一代DRGBT概念車於2023年11月米蘭車展展示結束後，立即送往德國參加紅點設計獎參賽，並榮獲產品設計獎。紅點設計獎每年吸引數十個國家、超過1萬件作品，是公認世界四大設計競賽的其中之一，而DRGBT也是台灣機車外型設計第一次在紅點設計獲獎。

全新世代的DRGBT將更多東方龍的仿生元素融合車身設計，延續「DRGBT-龍」獨特的品牌輪廓、鮮明個性，並結合藝術、工程、文化與科學等多方設計觀點，打造出更現代化的跑車外型設計，演譯速度的精神象徵，體現DRGBT純粹的熱血駕馭體驗。

全新世代DRGBT位於車頭兩側、車身均有空力套件的設計，除了讓外型更具性能味以外，也能將氣流引導至車尾，有效減少高速騎乘時的空氣阻力，進一步提升動力表現。另外在空力套件上採用和主色不同的塗裝處理，讓前視造型更具層次感。

SYM期許在車輛造型不斷挑戰更新的思維，呼應SYM持續創新的品牌精神，本次DRGBT獲獎的殊榮不只代表DRGBT的外型設計再次突破框架，更代表Nova設計公司攜手SYM正式走向交通工具設計的世界舞台。

DRGBT外型設計概念影片：https://youtu.be/DfoztzWQGco