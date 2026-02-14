ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
高速公路塞爆「開到想打自己」　老司機嚇勸：當服務區塑膠？

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲過年返鄉、出遊，難免碰上塞車。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年返鄉或連假出遊最怕塞在「高速公路停車場」，長時間走走停停讓人精神下滑。有網友坦言，自己只要連續開車超過2小時，專注力就會明顯下降，就算事前準備提神飲料、超涼口香糖，也只能撐幾分鐘，甚至試過「捏大腿、打巴掌」自虐式清醒法，忍不住上網求助更有效的防疲勞駕駛方法，引發熱烈討論。

該名駕駛在PTT的car板發文指出，他開高速公路時，前1至1.5小時都還算精神最佳狀態，但時間一拉長，專注力就急速下墜。若預期車程超過2小時，他會提前準備提神飲料、超爆涼的口含錠和口香糖，不過效果短暫，「這些東西都只能讓我瞬間提神1、2分鐘，之後又開始想睡。」

他還透露，目前測試過最有效的方法竟然是「自虐」，像是超大力捏大腿內側，或直接賞自己一巴掌，「有次到目的地後，臉頰已經變超腫又超燙」，雖然有效但也覺得不是長久之計，因此發問「不知道各位駕駛高手，有沒有超有效的方法？」

ACC、灌咖啡？老司機驚呼「拜託睡一下」

看到貼文後，底下網友紛紛建議，「有了ACC，疲勞感只有原本一半」、「聽high歌、死亡金屬、灌咖啡、red bull，盡快開到休息站」、「拔鼻毛會瞬間痛醒」、「魷魚絲，或者是硬豆干，要讓你花功夫去咬的都好」、「車上放濕毛巾，擦臉、脖子很有效。」

老司機則紛紛直呼，「去休息啊」、「我都吃超涼口香糖，然後最好有副駕陪講話，不過如果實在撐不住，快去找個路邊睡一下較實在」、「去休息站，在車上睡個10分鐘再出發啦！比你那些小物還有效又安全」、「你當服務區是塑膠做的嗎？」

事實上，公路單位也曾提醒，疲勞駕駛是事故主因之一，若只睡4小時就上路，肇事風險大增，建議每2小時休息15分鐘，若感到疲倦應立即找安全地點停靠，短暫小睡不超過30分鐘，才是最安全的做法。

關鍵字：開車長途國道提神疲勞駕駛塞車PTT

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

