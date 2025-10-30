ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

▲Honda本田日本移動展概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了油電CR-V回歸日本！HONDA展場更有電動車大軍壓境。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年10月日本東京移動車展（Japan Mobility Show 2025），HONDA火力全開！不只帶來全新的「0系列」純電車，更一口氣展示從入門小車到全球戰略車款的完整電動車陣容，讓現場車迷一飽眼福。

▲Honda本田日本移動展概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda本田日本移動展概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲HONDA α（alpha）電動車日本亮相，未來成為全球戰略車款。

Honda 0系列電動車端出壓軸好戲，以0α（alpha）成為展場亮點，這款車屬於Honda全新「0系列」的全球戰略電動車，象徵品牌進入「純電新世代」的企圖心。

設計理念是「Thin、Light、Wise」（薄、輕、智），整體比例相當低重心但視覺張力強，介於轎跑與傳統SUV休旅之間。動力部分採用全新「Honda 0 Tech平台」，採後輪驅動、最高輸出達180 kW（約241匹），並可選配雙馬達四驅版本，續航里程約480公里。

這套新平台會在2027年起陸續導入日本、印度、東南亞與歐洲市場，正式展開品牌的全球電動化攻勢。

▲Honda本田日本移動展概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda本田日本移動展概念車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Super-ONE玩真的打算會量產，日本、歐洲都有販售規劃。

直接把日本熱賣的N-ONE e:為基礎，打造成全新的Super-ONE 電動原型車，整體外型更加低趴、動感，空力套件、紅色卡鉗，全身上下都散發著「熱血氣息」。

內裝同樣走運動風，結合類麂皮材質與藍白黑飾條，整個駕駛艙既有科技感又有性能味。雖然還沒公開動力數據，但預告會有「Boost模式」、模擬換檔與主動聲浪系統，也就是說這不是單純的「安靜電車」，而是一台讓人能真正「開起來有感」的小鋼炮！

這款Super-ONE預計2026年率先在日本上市，歐洲市場則會以「Super-N」名稱登場，要來鎖定入門電動車首購族。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

推薦閱讀

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相！車內豪華大空間化身行動飯店

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

台灣Mazda明年新車主力！「新一代CX-5休旅」實拍　外觀更美、內裝更豪華

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

Mazda「兩款全新概念車」發表！大改款馬3、馬2、CX-30不遠了

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

最新文章

HONDA「全新電動車大軍亮相」2025-10-30

三菱「全新Elevance六人座休旅」亮相2025-10-30

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

Mazda「兩款全新概念車」發表2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

FUSO雙氫氣卡車日本車展首度現身2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳2025-10-29

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款2025-10-30

東瀛戰神GT-R引擎裝進豪華休旅車2025-10-30

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級2025-10-29

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊2025-10-29

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」2025-10-29

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣2025-10-29

HONDA「全新油電雙門」實車超帥2025-10-29

「LEXUS全新MPV發表」重新定義豪華頭等艙2025-10-29

「新一代CX-5休旅」台灣明年見2025-10-30

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

「第6代TOYOTA RAV4實拍」售價90萬起跳、空間大推！台灣有望今年底接單

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

Nissan「豪華7人座MPV」等了10多年終於大改款！挑戰對手TOYOTA阿法

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

東瀛戰神GT-R「千匹引擎裝進豪華休旅」！Infiniti最新改裝概念曝光

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

TOYOTA「全新旗艦車發表」比LEXUS更高級槓上勞斯萊斯！奢華再進化

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

「全新TOYOTA Corolla」日本車展直擊！轎跑風超帥、空間超大

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「入門平價越野休旅實拍」預估70萬起！台灣車迷敲碗快導入

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

TOYOTA「改款神車休旅」大陸開賣！外觀與台灣、海外同步　折合新台幣43萬

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

台灣本田新車重頭戲！HONDA「全新油電雙門」實車超帥　今年底登台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366