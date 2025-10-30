HONDA「全新電動車大軍亮相」大秀肌肉！休旅、入門跨界通通都有

▲除了油電CR-V回歸日本！HONDA展場更有電動車大軍壓境。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年10月日本東京移動車展（Japan Mobility Show 2025），HONDA火力全開！不只帶來全新的「0系列」純電車，更一口氣展示從入門小車到全球戰略車款的完整電動車陣容，讓現場車迷一飽眼福。

▲HONDA α（alpha）電動車日本亮相，未來成為全球戰略車款。

Honda 0系列電動車端出壓軸好戲，以0α（alpha）成為展場亮點，這款車屬於Honda全新「0系列」的全球戰略電動車，象徵品牌進入「純電新世代」的企圖心。

設計理念是「Thin、Light、Wise」（薄、輕、智），整體比例相當低重心但視覺張力強，介於轎跑與傳統SUV休旅之間。動力部分採用全新「Honda 0 Tech平台」，採後輪驅動、最高輸出達180 kW（約241匹），並可選配雙馬達四驅版本，續航里程約480公里。

這套新平台會在2027年起陸續導入日本、印度、東南亞與歐洲市場，正式展開品牌的全球電動化攻勢。

▲Super-ONE玩真的打算會量產，日本、歐洲都有販售規劃。

直接把日本熱賣的N-ONE e:為基礎，打造成全新的Super-ONE 電動原型車，整體外型更加低趴、動感，空力套件、紅色卡鉗，全身上下都散發著「熱血氣息」。

內裝同樣走運動風，結合類麂皮材質與藍白黑飾條，整個駕駛艙既有科技感又有性能味。雖然還沒公開動力數據，但預告會有「Boost模式」、模擬換檔與主動聲浪系統，也就是說這不是單純的「安靜電車」，而是一台讓人能真正「開起來有感」的小鋼炮！

這款Super-ONE預計2026年率先在日本上市，歐洲市場則會以「Super-N」名稱登場，要來鎖定入門電動車首購族。