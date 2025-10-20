新一代「TOYOTA高級版RAV4」現身！化身跨界跑旅、搭最新1.5升油電

▲新一代TOYOTA Harrier國外首度捕捉到測試車身影。（圖／翻攝自Youtube@autoevolution）

記者徐煜展／綜合報導

與RAV4有血緣關係更被譽為豪華高級款的Harrier，在6代RAV4問世後，已經準備展開測試為新一代作準備，雖然測試車Harrier仍披著舊殼作測試，但為了與RAV4作出更多區別差異，下一代Harrier在外型上預期朝著跑旅方向邁進。

▲日本、北美、大陸都有販售的熱門休旅Harrier，下一代外型將有大幅度改變。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

海外最近捕捉到一台「外型看似平凡」TOYOTA休旅測試車，它其實是豐田正在秘密開發的新一代 Harrier（美國稱 Venza），而海外有消息指出，下一代車格放將大、身形變更低，還準備走更年輕、更運動化的跑旅路線，預計最快明年亮相。

以TOYOTA近期的設計語彙來看，新一代 Harrier 很可能會延續 Crown、Camry、RAV4最新家族設計，讓整台車更有跑格。

▲新Harrier目前披著舊殼作測試，下一代將採用1.5升PHEV油電。

新車預計提供油電（Hybrid）與插電式油電（PHEV）兩種系統。可能會搭載 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，結合油電系統帶來更強動力與節能表現。從6代RAV4步調來看，下一代Harrier新車內裝會更豪華，搭配更大尺寸的中控螢幕，升級 12.9 吋觸控螢幕，反應更快、功能也更豐富。