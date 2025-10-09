純電生活圈再進化：台灣奧迪攜手EVOASIS佈建「電車生活圈」

▲台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁Rahil Ansari 安薩瑞宣布與充電營運商EVOASIS啟動充電服務合作，共同佈建「電車生活圈」。

充電營運商EVOASIS宣布與台灣奧迪啟動充電服務合作，共同佈建「電車生活圈」。本次合作將EVOASIS全台最大公共充電網與台灣奧迪純電生活圈串聯，並提供可與各類社區型能源管理（EMS）／電力管控方案相容的家用充電樁選項，協助 Audi 車主一站式完成「買車—裝樁—充電—生活」的全場景用電體驗，純電布局再升級。

▲EVOASIS 全台最大充電網串聯奧迪授權經銷，提供 EMS 相容家用樁，助車主「買車—裝樁—充電—生活」一站到位，帶動台灣奧迪純電布局升級。

台灣奧迪攜手EVOASIS啟動充電服務合作

• 會員漫遊：Audi車主可使用EVOASIS全台最大充電網，以App一鍵啟充全台快/慢充、即時看位與里程規劃，顯著降低續航焦慮；同時EVOASIS會員亦可啟動台灣奧迪所有據點之快充樁，雙向擴大使用半徑。

• 經銷前置服務：於台灣奧迪授權經銷商提供家用充電評估與施工對接，交車即同步啟動「車＋樁」服務流程，縮短上線時間。

• 家用充電樁：導入可串聯EMS的家用樁與雲端管理，支援動態負載、分時段與費率策略，兼顧居家電力安全與成本優化。

• 跨場景體驗：EVOASIS以城市通勤、長途旅遊到休閒生活據點為節點，整合停車、餐飲與周邊店家合作，擴大Audi客群的用電與生活服務半徑。

• 永續承諾：以數據化營運提升樁站利用率與穩定性，並配合離峰鼓勵機制，降低電網尖峰負載，實踐品牌對永續的承諾。

從家用到公用，一次到位的純電旅程

外出路途中，車主可透過App漫遊EVOASIS充電網，進行快充站點查詢、充電排程與充電費用規劃；日常通勤則以家用樁夜充晨滿為核心，達成「宅家充電＋在外快充」雙場景無縫銜接的電動生活。未來也將為購買 Audi 純電車款之車主，提供Audi x EVOASIS家用AC充電樁方案，由EVOASIS執行一站式場勘、安裝與啟用。

EVOASIS副董事長鄭旭捷表示：「我們與台灣奧迪的合作不只是提供充電，更是把車主旅程與充電體驗做成一個完整的服務鏈。EVOASIS將以站點密度、服務穩定與數據能力，協助台灣奧迪打造充電生活圈。」

▲EVOASIS AC家用充電樁訴求「家就是你的充電綠洲」，提供原廠保固與標準相容性，讓車主回家即能安心補電。

台灣奧迪xEVOASIS家用樁安全與相容

家用樁通過CNS VPC安規，具IP55防水防塵 與IK10抗衝擊 等級，採OCPP 1.6J標準通訊，可依需求與社區/大樓EMS 串接。由EVOASIS原廠承作之案件享3年保固（依保固書為準），並提供業界最高1.5億元產品責任險，強化長期使用安心保障。

上市與申辦

台灣奧迪與EVOASIS合作內容、實際適用車款、家用樁規格、安裝範圍與申辦流程等相關資訊，請洽台灣奧迪授權經銷商。

關於EVOASIS

EVOASIS深耕台灣充電生活圈，從家用到商用、從硬體到雲端，提供高可用、好維運的整體充電解決方案，並以全台最大充電網與數據化營運能力，打造便利的純電生活圈。

註：

1. 會員漫遊、跨品牌啟動與站點功能以實際上線服務內容為準，需於有效網路環境與授權條件下使用。

2. 3 年保固適用由 EVOASIS 承包並完成驗收之案件，保固範圍依保固書為準。

3. EMS 串接屬進階功能，須視社區/系統條件與需求評估。

4. 購車相關之家用充電樁安裝辦法及內容以台灣奧迪公告為準。

EVOASIS源點科技：

站點詳情，請見充電APP：Android｜IOS

充電站合作招募，請見官網：www.evoasis.com.tw/

家用充電樁購買：www.shop.evoasis.com.tw/

