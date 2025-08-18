「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光！入門搭2.0升汽油、另有2.0升油電

▲一汽豐田新一代TOYOTA RAV4雙生車曝光測試！（圖／翻攝自微博）

記者徐煜展／綜合報導

上週台灣才有第6代TOYOTA RAV4抵達桃園機場造成熱烈討論，不過大陸市場的大改款RAV4肯定比台灣早一步上市，日前才曝光廣汽豐田的RAV4雙生車Wildlander，如今也輪到一汽豐田為新RAV4開始暖身，有望採用2.0升油電，並以搶眼的越野款造型展開測試！

▲一汽豐田採用越野款造型展開測試。

新一代TOYOTA RAV4即將在大陸發表，廣汽豐田名為威蘭達Wildlander，一汽豐田則稱為榮放，從一汽豐田最新曝光的測試車來看，車頭有明顯的大面積的黑色橫柵水箱罩，造型來自當初北美、日本發表的ADVENTURE越野款，不僅擁有更強的地形適應能力，視覺也相當霸氣有氣勢。

▲大陸RAV4將比北美、日本多了2.0升汽油與油電選擇。（圖／翻攝自TOYOTA）

事實上，北美、日本首發的RAV4共有3種造型，除了有標準款外，還有台灣上週現身的GR Sport運動款，以及大陸最新曝光的ADVENTURE越野款，在動力配置上，海外以2.5升油電、PHEV為主，而大陸則還有2.0升汽油與2.0升油電。

2.0升油電，具備第5代THS技術，在大陸版油電Camry上擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗，2.0升油電更是台灣市場夢寐以求的動力。