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百萬內買特斯拉？　專家：不太可能

台灣對電動車有免徵貨物稅的優惠，而引進的特斯拉是德國生產，因此未來特斯拉能降價的空間也很有限。（圖╱報系資料）

▲台灣對電動車有免徵貨物稅的優惠，而引進的特斯拉是德國生產，因此未來特斯拉能降價的空間也很有限。（圖╱資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

美國總統川普在美東時間7月31日簽署行政命令，公布對台灣的對等關稅為20％。總統賴清德隨即召開「因應美國對等關稅政策記者會」表示，這並非台灣談判的最終目標，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

至於有關美國車進口至台灣的關稅是否調降？調降多少？可能要等到8月7日之後才會有定論。但某位歐洲進口車高階主管表示，不管美國車的關稅調降多少，短期內美國產地的進口車要大幅調降價格完全不可能，「最多是形式上調降個幾萬元，或者增加配備、延長保固等優惠。」

賴清德總統在「因應美國對等關稅政策記者會」表示，美方公布20％是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。（圖╱趙世勳攝）

▲賴清德總統在「因應美國對等關稅政策記者會」表示，美方公布20％是「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。（圖╱CTWANT提供）

盤點各車廠的產地，目前台灣從美國進口的市售汽車，包括特斯拉的Model 3、Model S、Model X、Model Y；福特的Mustang；德國品牌賓士的GLE、GLE Coupe、GLS、EQE、EQE SUV；BMW 的X3、X5、X6、XM；以及日系的Toyota Sienna、Infiniti QX60等，這些車款在台灣的銷售量，佔所有進口車的比率不到5％，不論進口關稅談判如何，對整體車市影響都不會太大。

車界資深人士表示，「可以預見的是，未來這一兩年會是車界的重整期，也會是引進產地的大洗牌。」他以BMW為例，休旅車X3產地為美國，而3系列房車產地在墨西哥及德國，如果因為關稅問題而調降X3的售價，拉低與3系列間的價差，勢必會影響到3系列的銷售。

BMW X3產地在美國，而3系列房車產地在墨西哥，如果因為美國車進口關稅下修而調降X3的售價，勢必要影響整個BMW在台灣的訂價策略。（圖╱方萬民攝）

▲BMW X3產地在美國，而3系列房車產地在墨西哥，如果因為美國車進口關稅下修而調降X3的售價，勢必要影響整個BMW在台灣的訂價策略。（圖╱CTWANT提供）

「車商絕對不會讓這種事發生！解決的方法，要不就是停止引進其中一款車，或者由台灣總代理自行吸收成本讓3系列跟著微幅調降，或者就是和德國BMW總部重新討論定價策略。不過這都不是短期間能定案的事！」這位人士說。

賓士也面臨同樣的問題，假如美國產的GLE車系降價，而產地不在美國的GLC卻無法降價，售價結構勢必大亂。儘管德國賓士總部也在評估在美國增開GLC車系生產基地的可能性，但真正落實到能量產，也是要好幾年的事。

汽車的成本結構牽涉到的因素甚廣，稅金只是一小部分，「車廠還會考慮銷售的的政經條件、消費習慣、人均所得等多種因素，才會制定出最後的售價策略。這都不是簡單一個調降關稅就能影響的。」這位車商高層同時表示，「不要忘了，各國出口到美國的汽車零組件也都被課徵超過15％以上的關稅，美國車的成本也在相對提高中。」

至於電動車消費者最期待的特斯拉，是否會因此受益？即將在今年底新改款的Model Y有沒有機會降到百萬內？業界人士同樣不表樂觀，還是那一句「降價空間很有限」。首先，台灣對電動車本來就有免徵貨物稅的優惠；其次，台灣目前引進的特斯拉是來自德國，未來是否可能從美國引進，還是得看特斯拉總部的全球布局。「畢竟台灣汽車市場每年只有40多萬輛的規模。」他說。

對消費者而言，好消息是目前藍、綠陣營都有立委在研議提案降低貨物稅，對政府也有「逐年緩降」的建議聲音。如果經過立法院三讀通過，屆時不論國產車、進口車都有機會降價。

延伸閱讀
車價降不了1／「進口車國產價」？業者搖頭：台美關稅談判議題「沒有貨物稅」難降價
罷免埋伏筆1／罷免「垃圾時間」百里侯角力起　楊瓊瓔拚彎道超車江啟臣防陰溝翻船
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關鍵字：周刊王特斯拉

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