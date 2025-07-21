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台灣Peugeot銷售再破紀錄「3008、5008大助攻」！開賣10天訂單破450張

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Peugeot 3008、5008配額完售！原廠積極爭取更多配額。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

Peugeot靠著新2008、408等熱門車於6月銷售排行掛牌660輛獲得第8名好成績，而緊接著新一代3008、5008也靠著甜甜價戰略奏效獲得市場好評。上市僅10天累積450張訂單，讓配額提早完售，台灣寶嘉聯合代理緊急追加早鳥優惠配額。

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2款新車均搭載國人熱衷的1.2升小排氣渦輪，又有新世代油電加持。

全新世代3008 HYBRID 與7人座休旅5008 HYBRID 自上市以來即掀起熱銷旋風，上市10天訂單即突破450輛，展現產品實力與市場關注度兼具的銷售氣勢。

450張訂單中，3008 HYBRID 與5008 HYBRID 的銷售占比為6:4，顯示不僅「飛獅背跑旅」3008 HYBRID 以帥氣俐落的造型廣受青睞，「獅王大休旅」5008 HYBRID 亦憑藉寬敞靈活的空間，深獲重視實用機能的家庭買家肯定。

▲寶獅3008、5008上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Peugeot價格戰策略奏效，更威脅不少國產車地盤。

因應 7月首波可交車配額迅速完售，總代理寶嘉聯合緊急宣布延長並加碼上市早鳥購車優惠，即日起至 7 月 31 日止，凡訂購3008 HYBRID / 5008 HYBRID 全車系皆可享原定之 7 月領牌專屬優惠，購車即贈建議售價 42,000 元的 PROFILM 全車高階隔熱紙（含天窗）升級禮遇。

Peugeot近期銷售好成績表現，除了產品競爭強勢外，售價更是關鍵主因之一，尤其7月11日雙雙上市的3008、5008等新生代休旅，其124.8萬起的售價，不僅對同級進口休旅造成威脅，更往下攻占不少國產休旅地盤，上市不到10天就進帳破450張訂單。

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