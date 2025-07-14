國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

▲台灣三菱動起來了！官方臉書暗示將有全新車規劃。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣三菱新車動作頻頻，除了今年已知的國產小休旅外，近來經銷端、官方臉書都有動作，都指出明年會有全新進口車計劃，而臉書影片車款正是東南亞熱賣的第6代Triton皮卡車，甚至不排除Xpander 7人座也有望在名單中。

▲Xforce作為今年新車前鋒，未來還有另外1款國產車。

依照先前中華三菱對外釋出發展目標時，名單會有2款國產、1款進口車，而Xforce就是今年國產車代表，尺碼4,390x1,810x1,660mm，採1.5升自然進氣，對手鎖定TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks等小休旅級距。

▲Xpander有望補上Sienta停產後百萬內7人座大空缺。

另外1款國產車也有望是熱門級距，推測可能是過去曾在台測試過的Xpander，考量TOYOTA Sienta退出市場後，全新Xpander有了參戰的絕佳時機，國產化登台將補上百萬內7人座市場。

▲官方臉書暗示車款為國外熱門的第6代Triton皮卡車。

進口車來頭可不小！已經在台灣官方臉書露出，該車身分為第6代Triton皮卡車，突然現身在官方臉書，很有可能就是為登台開始暖身，新一代Triton採用2.4升柴油渦輪，台灣市場對手有TOYOTA Hilux、Ford Ranger。