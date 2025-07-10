「Nissan全新N7電動車」成銷量救世主！大陸爆紅即將外銷

▲Nissan N7走出大陸！進軍海外多國市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

為了挽救Nissan全球低迷的銷量，被捧為救世主的Nissan N7開始出招，在大陸2個月累積2萬張訂單的Nissan N7，即將出征海外佈局東南亞、中東，甚至不排除進軍歐洲等各大市場。

▲Nissan N7將以平價策略鎖定多國市場。

Nissan N7、Mazda EZ-6都是大陸近期焦點作品，均由大陸團隊主導開發，而Mazda EZ-6已陸續進軍海外歐洲等市場，接下來Nissan N7也有拓展海外計劃。

最早於4月上海車展亮相的Nissan N7，剛上市就累積上萬張訂單，50天內更突破2萬張，目前開價11.99萬人民幣，折合新台幣53萬。

▲除了N7電動車，也計劃將大陸Nissan旗下的油電、PHEV等車型外銷。

Nissan 未來將透過大陸生產線，將N7以及其他電動車、油電等新能源動力車型出口至越南、印尼、中東等國，並評估進軍歐洲、澳洲等其他市場 。配合國際海外市場計劃，Nissan正與許多科技公司合作，改良內部AI軟體，來符合當地市場法規與限制。

台灣市場想要看到Nissan N7、Mazda EZ-6這兩位近期爆紅車款，機會可說是相當渺茫，受限這2款主要生產地區為大陸市場，加上國內對於大陸汽車諸多限制，目前都無緣導入Nissan N7、Mazda EZ-6。