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台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛！中華商車近萬輛拿第3

▲誠意滿滿改款新Corolla Cross，配備補上關鍵戰力，價格又調降！（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣上半年1～6月新車銷售，TOYOTA Corolla Cross是唯一達標2萬輛冠軍。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣1～6月新車銷售有不少新黑馬竄出，TOYOTA神車休旅Corolla Cross仍是坐穩銷售冠軍，穩居市場領導地位。中華汽車的J Space 表現亮眼是一大黑馬，以 9,401 輛的成績超車 TOYOTA Town Ace，勇奪季軍寶座，顯示出在商用車與多功能家庭車市場的強勁實力。

台灣1～6月新車銷售

排名 車款名稱 銷售數量（輛）
1 TOYOTA Corolla Cross 20,538
2 TOYOTA RAV4 10,026
3 CMC J Space 9,401
4 TOYOTA Town Ace 8,492
5 TOYOTA Yaris Cross 7,615
6 LEXUS NX 5,958
7 TOYOTA Altis 4,472
8 HONDA CR-V 4,424
9 MERCEDES-BENZ GLC 4,224
10 MITSUBISHI Delica 3,462

▲今年入門級距新黑馬TOYOTA Yaris Cross報到，預約下一任銷售神車冠軍。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲TOYOTA黃金休旅三陣容拿下前5名。

觀察今年上半年銷售前十名車款，TOYOTA靠著Corolla Cross、RAV4、Town Ace、Yaris Cross 及 Altis霸榜五席，顯見其在休旅、商用與家庭房車市場的全面領先。其中，Corolla Cross 持續穩坐國民休旅寶座，第2名RAV4也有破萬輛表現。

此外，Yaris Cross 作為新生代跨界小休旅也成功吸引年輕族群，半年累計掛牌數已突破 7,600 輛，顯示小型休旅市場需求依舊火熱。

▲53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助。（圖／記者張慶輝攝）

▲中華J Space攻勢還沒完！近期推出的特仕車能再帶動另一波買氣。

中華汽車推出的J Space商旅車，則成為本次榜單的最大驚喜。 自上市以來，J Space 憑藉大空間、高 CP值與多元化商用用途迅速累積市場聲量，加上產能穩定，成功在半年內擠下TOYOTA Town Ace挺進前3名。

此車不僅受到小企業與自營商戶喜愛，也切入了家用多功能市場，成功跨足商乘兩用領域，展現國產品牌的新實力。

▲Lexus NX大改款（圖／記者林鼎智攝）

▲LEXUS、賓士豪華品牌擠進前10名。

豪華車市場方面，僅有2款車擠進前10，分別是LEXUS NX與 Mercedes-Benz GLC。其中 NX 不僅穩坐LEXUS的銷售支柱，也持續帶動品牌在豪華中型休旅級距的銷售成長。而 GLC 作為台灣進口豪華休旅的常勝軍，即便面對電動車來勢洶洶，依舊守住銷售一席之地。

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