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3M「車窗隔熱、車漆保護、車身改色」台灣新品全到位！全方位守護愛車

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

深耕汽車膜料市場多年的3M，6月9日於台灣一口氣推出多款新品，3M汽車膜料三膜合一產品線從高隔熱、高透光的汽車隔熱膜，到具備抗碎石衝擊、自體修復功能、疏水抗污特性的車漆保護膜，再到提供上百種花色與紋理選擇的車身改色膜。隔熱膜、保護膜、改色膜三膜合一整合方案的國際領導品牌。

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲汽車隔熱紙享5年保固。

3M汽車隔熱紙依據不同需求區分產品線，提供多元的透光度、顏色深淺選擇，滿足車主對行車安全及車內隱私的重視。然而無論是3M極透或3M極黑系列，均有效隔熱，亦具備清晰視野兼顧行車安全。

3M極透奈米仿生汽車隔熱紙 : 採用奈米仿生多層光學膜設計，具備高透光、高隔熱雙重優勢，產品最高可阻隔 99% 紅外線，總隔熱率達 67%，具斜射隔熱增強技術，接近中午最熱時，隔熱效果增加18%，不含金屬不擋訊號。

3M極黑奈米陶瓷汽車隔熱紙：以尖端奈米陶瓷抗紅外線技術，紅外線阻隔最高可達95%，並阻隔 99.9% 的紫外線，高清晰度確保駕駛者在兼具隱私下，仍能享有優異視野，兼顧安全與舒適駕駛體驗。

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲酷熱夏季來臨！3M帶來新品隔熱紙、車身保護膜應有盡有。（圖／記者徐煜展攝）

▲俗稱犀牛皮的車身保護膜，除了基本的透明系列，未來也將提供多樣客製化換色服務，並具有5年、7年保固。

3M車漆保護膜打造隱形車漆保護防線，維持車身亮麗如新，提供高光200系列、高光150系列、高光100系列，以及並預告將推出改色車漆保護膜，讓車主享有車體保護，還另有多樣的顏色可選。

3M結合汽車隔熱紙、車漆保護膜與車身改色膜，打造「三膜合一」全方位車身防護方案，滿足車主對行車舒適、車身防護與外觀風格的多重需求。為保障消費者權益、杜絕水貨與仿冒產品混淆，3M針對授權施工商進行專業的技術認證。

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關鍵字：3M隔熱紙汽車包膜犀牛皮

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