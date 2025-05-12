【廣編】台灣飄移錦標賽端午連假在麗寶登場　去年總冠軍獻技精彩可期

▲麗寶國際賽車場董事長陳志鴻日前與台灣飄移總冠軍銀霧車隊隊長秦錫鈞簽約，「失控駕駛學院」合正式啟動。

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圖、文／麗寶提供

全台規模最大的「失控駕駛學院」，就在麗寶國際賽車場。由2024年拿到台灣飄移錦標賽總冠軍的-秦錫鈞領軍的「銀霧車隊」進駐，提供失控駕駛訓練的服務。今年台灣飄移錦標賽首次移師到麗寶國際賽車場，第一場賽事就在端午連假（5/31～6/1）登場，現場規劃上百個不同席位供喜愛飄移的民眾近距離觀賽，享受激烈競技所帶來的精采美技展演，毫米級貼壁操駕，飄移獨特燒胎味與汽油香交織的五感體驗。

銀霧車隊的隊長秦錫鈞表示，「銀霧失控駕駛學院─麗寶國際賽車場站」的教練都是在國際上有數十年教學經驗的老手，課程安排採一對一的預約教學，內容分三個級距，初階學員使用的是一般路道的車輛，學習之後在面臨路上各種緊急狀況，都能即時應對。如果對飄移競賽有興趣，可以考慮再上進階班、高階班，學習專業的比賽用車。秦錫鈞強調，學員們使用的車輛都是由「失控駕駛學院」提供，不僅能降低學習成本，課程內容豐富、教學內容多元，而全系列的失控駕駛訓練在合法的場地進行，在台灣也實屬難得，堪稱是全台灣規模最大、軟硬體品質俱佳的失控駕駛學院。

麗寶國際賽車場，擁有廣為車界所熟知的全台唯一FIA Grade 2賽道，長達3.5公里，共有23個彎道，高低落差高達五層樓，地理區位及賽道高低差的獨特魅力，年年吸引賽事、車商、品牌商與車界同好、俱樂部等辦理各項活動。如已邁入第四年舉辦的STS超級房車全國系列賽、首年舉辦即將登場的TOYOTA Corolla Cup 系列賽等；通過FIA認證更成為法拉利、保時捷、福斯等各大車廠擇定辦理合作的重要指標，也深化了長期合作的可能性，像2024年保時捷就在場內成立亞洲首座PDC(Porsche Driving Centre)保時捷駕駛中心。

麗寶國際賽車場，近幾年致力於推廣全齡賽車運動發展。賽車場內的卡丁賽道，可謂賽車手的搖籃，多年來持續培育賽車手；卡丁車其饒富趣味及駕馭體驗，廣受海內外消費者青睞。麗寶為響應政府ESG政策並增加體驗年齡的跨距，卡丁賽道於端午節連假增設專為8歲以下兒童趣味「小小卡丁車」駕馭體驗項目，將成為從小朋友到賽車手都能下場競技體驗的全齡化賽道。除此之外，位於迎賓大樓的「兒童交通安全教育館」，使用FIA國際汽車聯盟認證的道安教材，與中華車會一同響應長期關注的道安推廣活動，結合小小駕訓班、內輪差課程等，透過邊玩邊學獲得交通安全、道路號誌等基本常識，考取人生第一張兒童駕照，是個富含教育意義及適合親子放電的行程。