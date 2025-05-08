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鴻海劉揚偉6字訣簽下三菱　裕隆嚴陳莉蓮巧助攻

鴻華秉持劉揚偉（圖）的六字訣，打動急需電動車即戰力的三菱，加上裕隆的製造助攻下，終於贏得海外首張傳統車廠訂單。（本刊資料照）

▲鴻華秉持劉揚偉的六字訣，打動急需電動車即戰力的三菱，加上裕隆的製造助攻下，終於贏得海外首張傳統車廠訂單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

傳聞已久的鴻海將取得海外第一張傳統車廠訂單，7日由日本汽車品牌三菱正式官宣發布，將採用鴻華先進設計的電動車Model B，將由裕隆汽車三義廠負責製造，首波銷售將鎖定紐澳市場。究竟為何三菱會找上鴻海合作？本刊調查，除了三菱急需電動車款來滿足紐澳市場新車能源效率標準外，更重要的是，裕隆集團大家長嚴陳莉蓮曾親訪鴻海董座劉揚偉，希望結合兩大集團實力，一起拚出海外市場。

「秉持董事長劉揚偉所提『分享、合作、共榮』理念，透過有效運用平台化及模組化的零組件，來加速電動車的開發時程，很高興能夠參與三菱汽車的電動車開發，期望雙方的合作能夠相輔相成，共同拓展全球市場。」7日就在日本汽車品牌三菱對外宣布與台灣鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方展開電動車合作，並交由裕隆汽車在台生產，供應海外三菱汽車，預計明年（2026年）在紐澳市場銷售之後，鴻華先進對外發出新聞稿說明。

本刊調查，鴻海三菱配的新聞，已在業內傳了半年之久，上個月一度有日本媒體曝光，但雙方仍三緘其口。這次三菱正式由官方宣布，也代表對鴻海集團造車實力的肯定。

不過，各界都好奇，揮軍電動車6年的鴻海，為何能在此時獲得海外第一張傳統車廠的代工訂單，又是來自於與日產集團關係深厚的日系品牌三菱汽車？據了解，其實早在兩年多前，劉揚偉找來前日產副營運長關潤來鴻海擔任策略長之後，雙方就開始接觸。

據了解，三菱加入雷諾日產聯盟後，在電動車的布局緩慢，面對全球各國對汽車排碳法令日趨嚴格，以單純油車的新車能源效率標準，已經很難在符合部分國家的規定，必須快速尋求純電車種銷售來彌補各國的排碳積分，否則將會被該市場淘汰。「紐澳對三菱汽車來說，全球銷售的第五大市場，過去2年三菱在海外第一大市場東協需求衰退，必須趕緊靠其他市場彌補，但欠缺電動車種，也讓三菱十分苦惱。」業內人士說。

「不過三菱與日產、豐田等品牌車廠不同，僅是百年三菱集團旗下的一個事業單位，尋求外部合作夥伴，不會有太多內部反彈，決策速度也比其他車廠來得快，而鴻華開發的小型跨界休旅Model B車款，剛好符合三菱瞄準的紐澳市場需求，雙方一拍即合。」業內人士分析。

此外，鴻華開發的Model C後來交給裕隆集團旗下的納智捷品牌銷售，一年來銷量已突破一萬台，加上負責製造的裕隆集團旗下的中華汽車與三菱集團也有40年的合作關係，也強化雙方合作的可能性。「由於裕隆三義廠已有電動車生產經驗，加上大家長嚴陳莉蓮主動找上劉揚偉，希望能以裕隆的製造實力，助攻鴻海取得訂單，進一步拓展更多海外市場。」知情人士透露。

今年初，本刊專訪劉揚偉時，他就不斷強調「分享、合作、共榮」的經營理念，這次鴻華就是秉持劉揚偉的六字訣，打動急需電動車即戰力的三菱，加上裕隆的製造助攻下，終於贏得海外首張傳統車廠訂單。

據了解，除了目前已知的紐澳市場之外，未來只要有右駕版本的國家（包括日本），都可能是台灣製電動車可以跟著三菱品牌進攻的市場。「台日三大集團各取所需，未來想像空間確實相當的大。」業內人士笑著說。


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